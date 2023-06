Decreto Siccità: via libera definitivo dalla Camera

MeteoWeb

La Camera ha dato il via libera finale al decreto legge per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nel testo già approvato dal Senato. A favore ben 153 sì, 73 no e 10 astenuti. Il testo, che è stato già approvato dal Senato, diventa quindi legge. Ieri l’Aula aveva approvato la questione di fiducia posta dal governo.