Deforestazione dell’Amazzonia in calo, -31% tra gennaio e maggio

La deforestazione in Amazzonia è in calo: secondo il Sistema di rilevamento della deforestazione in tempo reale dell’Istituto per la ricerca spaziale brasiliano (Inpe), è diminuita del 31% tra gennaio e maggio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Nei primi 5 mesi dell’anno, gli allarmi di deforestazione hanno coinvolto 1.986 km quadrati, rispetto ai 2.867 km quadrati del 2022. Secondo Rodrigo Agostinho, direttore dell’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili, il calo è dovuto a un “significativo aumento delle multe e degli embarghi alle aziende agricole effettuati quest’anno“.