Il delta del Nilo, il Mar Rosso e il Mar Morto: il Mediterraneo orientale visto dallo Spazio

Sentinel-3 ci porta in volo sul confine orientale del Mediterraneo e sulle nazioni limitrofe. L’ampia veduta pubblicata sul sito web dell’Agenzia Spaziale Europea include l’Egitto a Sud e Israele, Giordania, Libano e Siria a Est. Parte dell’Arabia Saudita può essere riconosciuta a Est del Mar Rosso e il Sudan a Ovest. A Nord troviamo l’isola di Cipro e la costa meridionale della Turchia.

Il verde triangolo del fertile delta del Nilo, in Egitto, contrasta con il nudo deserto circostante. Con meno del 3% del territorio egiziano adatto per le coltivazioni, il delta costituisce un’importante regione agricola. Il Cairo, capitale dell’Egitto, appare nei colori grigio-marrone in fondo al delta.

Il fiume Nilo è chiaramente visibile. Scorrendo per circa 6.650 km, il Nilo è il fiume più lungo al mondo. Questo possente corso d’acqua nasce a sud dell’equatore e scorre verso nord attraverso l’Africa nord-orientale prima di riversarsi nel Mar Mediterraneo.

Il Mar Rosso è ben visibile in questa immagine. Collegato al Mediterraneo tramite il Canale di Suez, è uno dei corsi d’acqua più importanti al mondo, fornendo un collegamento diretto tra il Mar Mediterraneo e l’Oceano Indiano.

Lo specchio d’acqua più piccolo al centro e a destra nell’immagine è il Mar Morto, il punto più basso della superficie terrestre e dieci volte più salato dell’acqua in mare aperto. L’area di colore verde chiaro a sud del Mar Morto è un largo complesso di bacini di evaporazione che produce sale per l’industria chimica e per il consumo umano.

La missione Copernicus Sentinel-3 osserva il nostro pianeta natale per comprendere le dinamiche ambientali su larga scala. Basata su una costellazione di due satelliti identici, la missione trasporta una serie di strumenti per misurare oceani, territori, atmosfera e ghiaccio, e fornisce informazioni critiche per una gamma di applicazioni che vanno dalle osservazioni marine al monitoraggio della vegetazione su vaste aree.