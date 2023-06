Dalla diga di Nova Kakhovka alla crisi idrica: al via sessione plenaria del Parlamento europeo

MeteoWeb

E’ in programma oggi, dalle 17, e fino a giovedì, la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Tanti i temi all’ordine del giorno che riguardano clima e ambiente: la sessione si aprirà con un dibattito sull’istituzione della Giornata europea delle vittime della crisi climatica globale. Domani i lavori riprenderanno con un dibattito sulle conseguenze umanitarie e ambientali del crollo della diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, mentre nel pomeriggio seguirà un dibattito e voto sulle regole relative all’Intelligenza Artificiale e sulle batterie e i rifiuti connessi. Giovedì la plenaria si aprirà con una discussione sulla crisi idrica in Europa.