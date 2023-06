Domenica il disinnesco di 2 bombe d’aereo nel Bolognese, oltre 2.700 evacuati

MeteoWeb

In programma domenica 18 giugno il disinnesco di 2 bombe d’aereo, munite di doppia spoletta armata di fabbricazione americana, risalenti alla II Guerra Mondiale, rinvenute nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno (Bologna). Le operazioni saranno effettuate dall’Esercito-Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. La “zona rossa” individuata per lo svolgimento delle operazioni (circa 2.700 evacuati) è stata notevolmente ridotta grazie alla costruzione di due strutture di contenimento attorno agli ordigni. La durata prevista delle operazioni di despolettamento è di 3 ore a partire dalle ore 7 del mattino.

Le operazioni di brillamento verranno effettuate per un primo ordigno il 18 giugno, mentre per il secondo il giorno successivo, a partire dalle 08:30. Programmata la sospensione della viabilità autostradale in A1 (dal casello di Casalecchio di Reno a quello di Sasso Marconi), con attivazione della viabilità alternativa sulla “Porrettana”, per il tempo necessario all’esecuzione delle operazioni di disinnesco. La circolazione ferroviaria sarà interdetta lungo la linea “Bologna-Pistoia” dall’inizio delle operazioni di disinnesco e fino a cessate esigenze.