Divampano gli incendi in Amazzonia: roghi aumentati del 120% in un mese

Preoccupazione in Brasile per un incremento del numero di incendi in Amazzonia: i roghi boschivi sono aumentati del 120% a maggio, rispetto a quelli registrati ad aprile, con 1.692 segnalati durante il mese scorso. Secondo i dati dei satelliti dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), gli incendi sono però diminuiti del 26% rispetto a quelli registrati nello stesso mese del 2022.