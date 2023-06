USA, il caldo mette a rischio la fornitura di energia

MeteoWeb

Secondo un’analisi della North American Electric Reliability Corporation (Nerc), se le temperature salissero quest’estate, alcune parti degli Stati Uniti potrebbero dover affrontare carenze di fornitura di elettricità a causa dell’aumento della domanda di raffreddamento. L’ultimo rapporto estivo sull’affidabilità del NERC avverte che due terzi del Nord America è a rischio di carenze energetiche quest’estate durante i periodi di domanda di elettricità estremamente elevata. Lo riferisce una nota dell’Eia, l’Energy Information Administration degli Stati Uniti.

In estate, la domanda di elettricità aumenta con l’aumento della temperatura e le case e le aziende alzano l’aria condizionata per farvi fronte. Le temperature estive al di sopra del normale, aumentano ulteriormente la domanda e possono ridurre la fornitura di elettricità se le interruzioni delle centrali elettriche o la riduzione della produzione derivano da problemi legati al riscaldamento. Inoltre, ondate di calore diffuse possono limitare i trasferimenti di elettricità perché l’energia è necessaria per soddisfare la domanda locale. La combinazione di una maggiore domanda di elettricità e di un’offerta ridotta può causare carenze energetiche.

Sistema energetico nordamericano

Il Nerc pubblica ogni anno un rapporto completo sull’affidabilità estiva che valuta il sistema energetico nordamericano prima dei mesi estivi. Tutte le 20 aree di valutazione del Nerc dispongono di risorse energetiche adeguate per soddisfare il normale picco di domanda estiva di quest’anno. Tuttavia, alcune aree di valutazione sono a rischio elevato di carenza di fornitura di elettricità se confrontate con condizioni estive più estreme. Queste aree includono US Western Interconnection, SPP, MISO, ERCOT, SERC-Central e New England. Le risorse della US Western Interconnection , che copre la metà occidentale del Paese, sono sufficienti a sostenere i normali picchi di domanda.

Tuttavia, ondate di calore diffuse potrebbero esporre l’area a un rischio elevato di carenza di approvvigionamento energetico perché si basa sui trasferimenti regionali di elettricità per soddisfare i picchi di domanda e nelle ore serali quando l’energia solare diminuisce. Parti dell’interconnessione occidentale, in particolare la California, ospitano una quota ampia e crescente di generazione da energia solare. SPP e MISO , che coprono la maggior parte degli Stati Uniti centrali, ospitano una quantità significativa di energia eolica. La natura intermittente dell’energia eolica (le turbine eoliche generano elettricità solo se il vento soffia e la quantità di elettricità che generano dipende da quanto è ventoso) presenta sfide operative per gli operatori di rete.

Emergenza energetica

La potenza eolica durante i periodi di elevata richiesta di elettricità è un fattore chiave per determinare se il sistema dispone di una fornitura di elettricità sufficiente per mantenere l’affidabilità in queste aree. I periodi di vento debole e di domanda elevata potrebbero causare emergenze energetiche. Le risorse sono adeguate per il normale picco della domanda estiva in ERCOT , che copre la maggior parte del Texas. Tuttavia per il NERC esiste il rischio che la generazione dispacciabile, come la generazione da centrali elettriche alimentate a gas naturale o carbone, in ERCOT possa non essere sufficiente a soddisfare la domanda di elettricità durante un’ondata di caldo estremo con venti insolitamente tenui. Già a giugno ERCOT ha chiesto ai residenti di ridurre volontariamente il consumo di elettricità quando un’ondata di caldo ha raggiunto il Texas.

Come in SPP e MISO, il vento gioca un ruolo significativo nel mix di generazione di ERCOT. La valutazione NERC prevede che SERC-Central , un’area di valutazione che comprende tutto il Tennessee e parti di Georgia, Alabama, Missouri e Kentucky, disponga di un’offerta sufficiente per il normale picco della domanda estiva. Le utility possono implementare la gestione della domanda in caso di picchi di domanda estivi superiori al normale o condizioni di elevata interruzione del generatore. Infine sebbene il New England abbia meno capacità disponibile quest’estate rispetto alla scorsa estate, il NERC prevede che abbia ancora una capacità sufficiente per soddisfare il normale picco della domanda estiva. Durante condizioni di domanda più estrema o scarse risorse, è probabile che siano necessarie procedure operative per ottenere risorse di emergenza e forniture di elettricità dalle aree limitrofe.