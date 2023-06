E’ morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: stroncata da un malore improvviso

MeteoWeb

“Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio dell’Ulivo.

Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, probabilmente a seguito di un malore. La donna aveva 76 anni.