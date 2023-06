Ecco la giornata tipo dell’umanità, così spendiamo le 24 ore

MeteoWeb

Ricostruita la giornata tipo dell’umanità, con il tempo che gli esseri umani su scala globale dedicano alle varie attività nelle 24 ore: in media 9,1 ore sono destinate al riposo, 9,4 ore alla cura di sé (igiene, bellezza, salute, sport, educazione, divertimento), 3,4 ore ad attività che modificano l’ambiente (dalla produzione di cibo alle pulizie di casa) mentre 2,1 ore vengono impiegate per i trasporti e l’organizzazione di attività (come quelle commerciali o amministrative). Lo indica l’analisi delle statistiche raccolte negli ultimi 20 anni in 140 Paesi del mondo, pubblicata sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da un team internazionale guidato da William Fajzel della McGill University in Canada.

Secondo gli autori dello studio, capire le attività a cui si dedica l’umanità nell’arco delle 24 ore è cruciale per muoversi entro i limiti della sostenibilità, adattarsi ai cambiamenti dettati dalle tecnologie e raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati. Riuscire a fotografare la diversità dei comportamenti umani su scala globale, però, non è un’impresa facile. “Il nostro studio – scrivono nell’articolo – fornisce una veduta d’insieme su ciò che fa la nostra specie, incluso il modo in cui le attività economiche si inseriscono nello scenario della vita, e rivela le attività per cui c’è un significativo potenziale di cambiamento”.

La ricerca fornisce una prima istantanea sul modo in cui spendiamo la giornata a seconda che i risultati prodotti abbiano effetto su noi stessi, su ciò che ci circonda o sull’organizzazione della nostra vita. Dalle statistiche emerge che gli esseri umani nel loro complesso passano in media 9,1 ore a riposare e dormire, mentre dedicano gran parte del tempo di veglia (9,4 ore) a prendersi cura del corpo e della mente e a vivere esperienze desiderate: quest’ultima sottocategoria, che occupa in media 4,6 ore al giorno, comprende attività come leggere, guardare la tv, giocare, fare sport e socializzare.

A sorpresa, solo 3,4 ore al giorno vengono spese in attività che producono cambiamenti fisici nel mondo che ci circonda, come estrarre materiali ed energia dall’ambiente naturale, produrre cibo, creare e conservare oggetti e costruzioni, pulire e mantenere in ordine gli spazi abitati. Le restanti 2,1 ore vengono spese invece per il trasporto di cose e persone e per attività amministrative, legali e commerciali. Lo studio offre anche un focus sulle attività economiche e dunque al lavoro. Le statistiche indicano che in media la specie umana vi dedica 2,6 ore al giorno, ovvero un sesto delle ore di veglia. “Sebbene possa sembrare poco – spiegano i ricercatori – equivale a una settimana lavorativa di 41 ore per la forza lavoro globale (che è pari all’incirca al 66% della popolazione in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni)”.