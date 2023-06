Ecuador: il petrolio difeso dagli indigeni dell’Amazzonia, “ci regala benessere”

MeteoWeb

In Ecuador a Waorani è stato lanciato un avvertimento chiaro: “non permetteremo ai ‘kowori‘ (stranieri) di entrare nel Blocco 43“. Tuttavia, questo avviso non è rivolto alle compagnie petrolifere, bensì agli ambientalisti. Nella riserva naturale di Yasuni, nella regione amazzonica nord-orientale dell’Ecuador, il referendum del 20 agosto sulla sospensione della produzione di petrolio sta dividendo la popolazione, comprese le comunità indigene.

Richiesta da dieci anni dal gruppo ambientalista Yasunidos, questa consultazione nazionale, autorizzata lo scorso maggio dalla più alta corte del Paese, dovrà decidere sul futuro del blocco Ishpingo, Tambococha e Tiputini (ITT), noto come “Blocco 43”, ai margini del parco Yasuni, il cui milione di ettari di foresta pluviale costituisce una riserva mondiale di biodiversità.

Perché il petrolio è difeso dagli indigeni

Donne seminude, scortate da guerrieri con lance in mano, hanno intonato il loro canto di guerra davanti ai giornalisti invitati dalla compagnia petrolifera nazionale Petroecuador. Chiedono “una consultazione con i veri proprietari della terra“, come i Waorani, e non con l’intera popolazione ecuadoriana, spiega Felipe Ima, uno dei leader della comunità Kawymeno a cui appartengono, l’unico popolo Waorani nell’area del Blocco 43, nell’estremo est della provincia di Orellana, al confine con il Perù.

I suoi 400 membri, insieme ad alcune comunità vicine del popolo Kichwa, ritengono che lo sfruttamento petrolifero compensi l’assenza dello Stato: “Se non ci fosse l’industria petrolifera, non avremmo l’istruzione, la salute, il benessere familiare”, ha dichiarato alla stampa Panenky Huabe, capo della comunità. E molti di loro lavorano proprio per Petroecuador. La produzione di petrolio è iniziata su larga scala in Ecuador negli anni ’70, in linea con la colonizzazione economica delle regioni amazzoniche da parte dello Stato.

La situazione dei giacimenti petroliferi in Ecuador

Il presidente di sinistra Rafael Correa (2007-2017) aveva approvato la produzione di petrolio nello Yasuni dopo aver cercato senza successo di ottenere un piano internazionale del valore di 3,6 miliardi di dollari per compensare il mancato sfruttamento del giacimento in nome della protezione ambientale. Il greggio ha iniziato a fluire nel 2016 e ora contribuisce con 57.000 barili al giorno alla produzione totale dell’Ecuador (464.000 barili tra gennaio e aprile). Principale prodotto di esportazione, l’oro nero porta in media 12 miliardi di dollari all’anno di entrate, una manna per le casse dello Stato e per lo “sviluppo” del Paese, secondo le autorità.

Ma gli ambientalisti lo vedono come una maledizione, con la foresta che si ritira costantemente e l’inquinamento su larga scala che continua a provocare danni. Oltre all’ITT, altri giacimenti petroliferi sono sfruttati da anni nello Yasuni e il Blocco 43 “è l’unica parte (della foresta) rimasta da salvare con il referendum“, spiega Pedro Bermeo, avvocato e portavoce del collettivo Yasunidos.

Le conseguenze del referendum dei Waorani

Il referendum sta causando divisioni all’interno del popolo Waorani, che conta circa 4.800 persone e possiede circa 800.000 ettari di foresta nelle province di Orellana, Pastaza e Napo. In visita a Parigi la scorsa settimana insieme alla svedese Greta Thunberg, l’attivista ecuadoriana Helena Gualinga, del popolo amazzonico Sarayaku, ha sottolineato che questa consultazione “è un precedente estremamente importante che può essere riprodotto in tutto il mondo e dovrebbe essere un segno di speranza” affinché le persone “possano decidere la direzione che vogliono prendere” per quanto riguarda il futuro ecologico dei loro territori.

Nel 2019, i Waorani di Pastaza hanno ottenuto una storica sentenza del tribunale che impedisce alle compagnie petrolifere di entrare in 180.000 ettari di territorio vergine. Per lo sfruttamento del blocco, Petroecuador è autorizzata a lavorare su circa 300 ettari dello Yasuni; dichiara di averne utilizzati appena 80. I giacimenti ITT hanno già fruttato allo Stato 4,2 miliardi di dollari e le riserve sono stimate in 282 milioni di barili su un totale di 1,2 miliardi. Se il referendum deciderà di porre fine alle operazioni, avverte la compagnia petrolifera, le perdite saranno notevoli: 16,47 miliardi di dollari persi in 20 anni, abbandono dei giacimenti e degli investimenti già effettuati e disoccupazione, avverte il direttore della compagnia, Ramon Correa.