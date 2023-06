L’Ecuador si unisce alla lista dei Paesi firmatari degli Accordi Artemis

MeteoWeb

Durante una cerimonia presso l’ambasciata dell’Ecuador a Washington, l’Ecuador è diventato il 26° Paese a firmare gli Accordi Artemis. Karen Feldstein, amministratore associato della NASA per le relazioni internazionali e tra agenzie, ha partecipato alla cerimonia della firma per l’agenzia, e Gustavo Manrique Miranda, Ministro degli affari esteri dell’Ecuador, ha firmato a nome dell’Ecuador. “Oggi l’Ecuador si unisce al gruppo di nazioni impegnate a salvaguardare lo spazio per il futuro“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “I risultati ottenuti in questa era d’oro dell’esplorazione andranno a beneficio della generazione Artemis, nelle nostre nazioni e in tutto il mondo”.

Gli Accordi Artemis stabiliscono una serie pratica di principi per guidare la cooperazione nell’esplorazione spaziale tra le nazioni, comprese quelle che partecipano al programma Artemis della NASA.

“La firma degli accordi Artemis invia un messaggio potente alla comunità internazionale che il governo ecuadoriano è impegnato a perseguire sforzi all’avanguardia nella tecnologia ed è aperto all’innovazione, agli investimenti, allo sviluppo della forza lavoro per promuovere la crescita sostenibile e la collaborazione internazionale per aiutare a risolvere le più grandi sfide dell’umanità”, ha affermato Ivonne Baki, ambasciatrice dell’Ecuador negli Stati Uniti.

La NASA, in coordinamento con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha stabilito gli Accordi Artemis nel 2020 insieme ad altri sette Paesi membri fondatori. Gli Accordi Artemis rafforzano e attuano gli obblighi chiave del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Rafforzano inoltre l’impegno degli Stati Uniti e delle nazioni firmatarie alla Registration Convention, al Rescue and Return Agreement, nonché alle migliori pratiche e norme di comportamento responsabile che la NASA e i suoi partner hanno sostenuto, inclusa la diffusione pubblica di dati scientifici.

“L’Ecuador oggi aggiunge la sua voce a un insieme diversificato e crescente di nazioni impegnate nell’idea che la rapida espansione dell’umanità nello spazio, verso la Luna e destinazioni al di là, sia pacifica, sicura e in piena conformità con il diritto internazionale“, ha affermato Feldstein.

Altri Paesi firmeranno gli accordi Artemis nei mesi e negli anni a venire, mentre la NASA continua a lavorare con i suoi partner internazionali per stabilire un futuro sicuro, pacifico e prospero nello spazio.