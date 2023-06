Meteo, El Niño si sta sviluppando rapidamente: probabile un forte evento con effetti su autunno e inverno

MeteoWeb

El Niño si sta sviluppando rapidamente, con un’allerta ufficiale attualmente in vigore, emessa dalla NOAA. Si prevede che si verificherà un evento El Niño da moderato a forte, con impatti meteorologici globali nella seconda metà dell’anno e durante la stagione invernale 2023/2024. El Niño è una fase dell’ENSO (El Niño Southern Oscillation). Questa regione dell’Oceano Pacifico equatoriale si sposta regolarmente tra fasi calde e fredde. In genere c’è un cambiamento di fase ogni 1-3 anni. Ogni fase ENSO influenza la pressione e il clima ai tropici in modo diverso. Ciò, nel tempo, influisce sulla circolazione globale complessiva, modificando i pattern meteorologici in tutto il mondo.

Una fase (fredda/calda) di solito si sviluppa tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Dura poi fino alla primavera, ma alcuni eventi possono durare fino a due o tre anni. La fase fredda ENSO si chiama La Niña, e la fase calda si chiama El Niño. L’ultima fase è stata una La Niña ed è durata tre anni.

Oltre alle temperature oceaniche, una delle principali differenze tra le fasi sono i modelli di pressione che promuovono. Durante un El Niño, la pressione sul Pacifico tropicale diminuisce, con maggiori precipitazioni e tempeste in questa area. Ma durante La Niña, la pressione sul Pacifico equatoriale aumenta, creando condizioni stabili e meno tempeste. Questi cambiamenti di pressione si traducono sulla circolazione globale nel tempo, influenzando il clima stagionale su entrambi gli emisferi. Possiamo osservare un cambiamento globale nei modelli di pressione durante l’emergere di una fase ENSO. Ma di solito è più influente durante l’apice della sua fase in autunno e inverno.

I dati sulle anomalie della regione ENSO per il 2023 – indica un’analisi di “Severe Weather Europe” – mostrano il rapido aumento delle temperature oceaniche, mentre la regione stava ancora uscendo da una fase attiva di La Niña a gennaio. Osservando più da vicino l’ultima analisi delle regioni ENSO di seguito, è possibile vedere una forte fascia calda che ora appare attraverso l’equatore. E non solo; forti anomalie calde stanno ora entrando nelle parti orientali delle regioni ENSO, superando i 4°C.

Di seguito, abbiamo l’ultimo cambiamento della temperatura oceanica di 7 giorni, dove si può vedere una tendenza al riscaldamento nelle regioni ENSO centrali e occidentali. La tendenza al riscaldamento si è temporaneamente arrestata nelle regioni orientali dell’ENSO, a causa dei regolari andamenti atmosferici substagionali.

Di seguito, si possono vedere le anomalie oceaniche sotto la superficie nelle regioni ENSO, che mostrano una forte fascia calda, con le anomalie più forti nelle regioni orientali.

Anomalia globale

Mentre El Niño si sta sviluppando, gli oceani globali attorno ad esso non sono meno caldi. Anche alcune regioni, come l’Oceano Atlantico, raggiungono valori insoliti per questo periodo dell’anno. Di seguito, è riportata l’ultima analisi globale degli oceani del NOAA, con 3 aree importanti da tenere d’occhio evidenziate nell’analisi di “Severe Weather Europe”. La prima è il Pacifico settentrionale, attualmente ben al di sopra delle normali anomalie. La seconda è il Nord Atlantico e una forte area di anomalia, che va dall’equatore fino al circolo polare. Infine, le regioni ENSO e le anomalie calde di El Niño in via di sviluppo. Nel complesso, gli oceani globali sono più caldi del normale.

L’immagine seguente mostra le temperature giornaliere della superficie del mare a livello globale. Da notare che gli ultimi 2 mesi sono stati i più caldi degli ultimi 40 anni, e probabilmente anche di più. E questo avviene con El Niño che sta appena iniziando a svilupparsi.

Questa è una situazione davvero unica, con il Nord Pacifico, il Nord Atlantico e il resto del globo insolitamente più caldi in media. Di solito, c’è un contrasto maggiore con un El Niño, ma quest’anno gli oceani sono già più caldi a livelli record, senza che El Niño si sia ancora sviluppato adeguatamente. “Stiamo entrando in territori inesplorati con una tale configurazione globale, quindi questo El Niño potrebbe essere qualcosa che non abbiamo ancora visto prima”, evidenziano gli esperti di “Severe Weather Europe”.

Un messaggio in bottiglia

Un indicatore dello sviluppo futuro si può trovare anche nelle regioni ENSO più orientali. Queste regioni sono tra le prime a rispondere ai cambiamenti degli alisei e possono essere utilizzate come potenziale indicatore di sviluppo nell’intera regione ENSO. È possibile vedere le forti anomalie dall’inizio di aprile nell’immagine sottostante. Le anomalie di picco erano comprese tra 6 e 7°C sopra il normale, il che è eccessivo.

Di seguito, è riportata l’analisi mensile NOAA delle regioni ENSO più orientali. È possibile vedere un rapido aumento dell’anomalia della temperatura a marzo, che continua ad aprile e maggio. Anche giugno probabilmente rimarrà sugli stessi livelli.

Osservando le principali fasi ENSO, è possibile vedere la tendenza al rapido riscaldamento nelle regioni 1 e 2. Segue la regione centrale 3.4, che ora mostra un’anomalia positiva, così come la regione orientale 3. Questo è importante perché, in molti casi storici, le regioni 1 e 2 più orientali sono state in qualche modo un indicatore dell’intensità complessiva dell’imminente El Niño.

Le ultime previsioni su El Niño 2023

Di seguito, le previsioni dell’ensemble per le regioni ENSO 1+2. Ancora una volta, si osserva un rapido aumento delle temperature, con le previsioni di anomalia che vanno a circa 3°C sopra il normale. Sulla base dei dati storici, questo segnala che potrebbe essere in atto un forte evento El Niño.

E ancora, le ultime previsioni stagionali per la regione ENSO principale. Le previsioni dell’ECMWF la avvicinano ai 2°C sopra il range normale entro l’autunno, che è considerato un forte evento di El Niño. Più forte è l’evento, più forte può essere il suo impatto meteorologico stagionale.

Guardando le previsioni ENSO stagionali estese di ECMWF, si può vedere il consenso dell’ensemble per un evento El Niño piuttosto forte. La linea verde è la soglia di El Niño (+0,5°C). Si prevede che le anomalie raggiungano il picco nel terangeritorio forte, durando almeno fino all’inizio della primavera del 2024.

La previsione ENSO probabilistica ufficiale dell’IRI è passata alla piena modalità El Niño, dando già uno stato completo di El Niño quest’estate. È molto probabile che l’evento influenzerà i pattern meteorologici dell’intera stagione invernale 2023/2024.

Osservando le previsioni oceaniche autunnali dell’ECMWF, si può vedere un forte evento El Niño che si espande in tutto il Pacifico tropicale. Un’altra area di interesse è l’area oceanica insolitamente calda nel Nord Atlantico, che può anch’essa svolgere il suo ruolo nel grande quadro meteorologico.

Inoltre, osservando le previsioni riguardo la sotto superficie riportate da CFS, si può vedere un forte pool caldo che invade le regioni tropicali del Pacifico durante l’estate. Questo segnala un evento El Niño molto in forma, che diventerà uno dei principali fattori meteorologici durante la stagione invernale.

Pattern meteo-atmosferici con El Niño

Durante la stagione invernale di El Niño, c’è tipicamente un’area di bassa pressione forte e persistente nel Pacifico settentrionale. Ciò spinge la corrente a getto polare più a nord, portando temperature più alte del normale negli Stati Uniti settentrionali e nel Canada occidentale. Ma la corrente a getto del Pacifico meridionale viene amplificata durante un El Niño, portando tempeste con molte precipitazioni e clima più fresco negli Stati Uniti meridionali.

Possiamo già vederlo nelle ultime previsioni sulla pressione per il periodo da ottobre a dicembre 2023 di seguito. Si può vedere una bassa pressione sugli Stati Uniti occidentali e sull’Atlantico. Ciò amplifica la corrente a getto subtropicale. D’altra parte, questa circolazione indebolisce anche la corrente a getto polare. Questo pattern di pressione crea una temperatura diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi anni con La Niña.

Europa

Dopo aver superato il Canada e gli Stati Uniti, la corrente a getto si sposta nel Nord Atlantico, dove può prendere diversi percorsi verso l’Europa. Ma gli effetti dell’ENSO sono molto meno diretti in Europa che in Nord America. Tuttavia, osservando i collegamenti storici dell’ENSO con l’Europa, “Severe Weather Europe” ha prodotto i grafici seguenti. Il primo è il segnale di anomalia della pressione in inverno. Mostra una tendenza all‘alta pressione su gran parte dell’Europa, con la dorsale subtropicale che si espande durante una stagione invernale con El Niño.

La conseguente temperatura è, ovviamente, più alta della media su gran parte del continente. Ma il segnale ha una forza debole, poiché l’influenza ENSO perde la maggior parte di qualsiasi impatto diretto così lontano. Quindi, anche se c’è un segnale nella media, non può essere utilizzato per previsioni meteorologiche dirette sull’Europa.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si può vedere la maggiore probabilità di precipitazioni nel grafico seguente, che mostra aree di maggiore precipitazione in inverno durante un evento El Niño. Si osservano maggiori precipitazioni sull’Europa centrale e sudoccidentale.

L’immagine successiva mostra la probabilità di meno precipitazioni e condizioni invernali più secche del solito. Si può vedere che in un inverno con El Niño, ci sono meno precipitazioni sull’Europa sudorientale e sulla Scandinavia.

Poiché El Niño cambia il tempo a livello globale, difficilmente un angolo del mondo non ne risente. Ma i cambiamenti meteorologici nelle parti più lontane sono meno prevedibili. Questo perché i sistemi meteorologici locali svolgono un ruolo specifico, così come altri driver meteorologici globali.

El Niño e la stagione degli uragani

Sulla base dei dati disponibili, è ben noto che un evento di El Niño riduce il numero di uragani e sistemi tropicali nell’Atlantico. Il motivo è il wind shear più forte, che impedisce alle tempeste di organizzarsi e trasformarsi in sistemi di grandi dimensioni. “Severe Weather Europe” ha prodotto una rianalisi storica delle tendenze della pressione durante un evento El Niño. C’è per lo più una pressione più alta sull’Atlantico tropicale, proprio nella principale regione di sviluppo dei sistemi tropicali. Ciò mostra una tendenza ad avere meno sistemi di bassa pressione o più deboli nella principale regione di sviluppo durante la stagione degli uragani, a causa dell’influenza di El Niño.

Inoltre, riguardo le precipitazioni, si possono vedere tendenze molto più secche nella maggior parte delle regioni delle tempeste tropicali. Durante una stagione degli uragani con El Niño, il Golfo del Messico, i Caraibi e la maggior parte dell’Atlantico tropicale sono più secchi della media.

Questo è principalmente il risultato di una pressione più elevata e di condizioni più stabili; ciò significa meno tempeste tropicali e sistemi più deboli. Quindi un El Niño può ridurre notevolmente la possibilità che un forte uragano colpisca gli Stati Uniti. Questo non significa, tuttavia, che nessuna tempesta possa raggiungere la costa degli Stati Uniti. Il numero di tempeste è inferiore, così come la loro intensità, ma basta una sola tempesta per arrecare gravi danni alle zone costiere.