MeteoWeb

Elon Musk, fondatore di Neuralink, ha annunciato di aspettarsi il primo trial umano della sua azienda nel corso di quest’anno. Neuralink ha ricevuto l’autorizzazione dalla FDA per la sperimentazione clinica nel mese di maggio.

Secondo gli esperti se Neuralink riuscisse a dimostrare che il suo dispositivo è sicuro per gli esseri umani, ci vorrebbero comunque diversi anni, potenzialmente più di un decennio, per far ottenere all’azienda l’autorizzazione all’uso commerciale.