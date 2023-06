Elon Musk: riparte da Shanghai come l’uomo più ricco del mondo | VIDEO

MeteoWeb

Elon Musk è ripartito da Shanghai intorno a mezzogiorno. La sua partenza dalla Cina è coinciso con l’arrivo di un titolo di una certa portata: infatti, il Bloomberg Billionaires Index lo ha considerato l’uomo ricco del mondo, dato che il suo patrimonio è risalito a 192,3 miliardi di dollari, riconquistando il primato globale che gli era stato sottratto a dicembre dal capo del fashion francese Bernard Arnault (186,6 miliardi). L’inaspettato viaggio di 44 ore, il primo in Cina in tre anni, ha dato una scossa ai titoli Tesla, il colosso dell’auto elettrica, rafforzando le fortune del tycoon: durante la sua breve permanenza a Shangai, Musk ha incontrato una serie di alti funzionari del governo cinese, tra cui il vice premier Ding Xuexiang, quale figura di più alto livello.

Ding, ex capo della segreteria del presidente Xi Jinping, è dal XX Congresso nazionale del Partito comunista di ottobre 2022 nel Comitato permanente del Politburo è al sesto posto della scala gerarchica del PCC. Le foto e un video della visita di mercoledì notte del tycoon alla Gigafactory di Tesla, il più grande centro di produzione della casa automobilistica elettrica, lo hanno mostrato con in mano un cartello ‘Giga Shanghai‘, affiancato da centinaia di dipendenti tra cui Tom Zhu, responsabile della produzione globale.

Il discorso di Elon Musk

Il video ha mostrato Musk mentre elogia i dipendenti per “aver superato così tante difficoltà e sfide“, facendo un segno di cuore con le mani. “Grazie per essere qui a tarda notte, voglio solo farvelo sapere e questo mi scalda il cuore“. Quanto all’impianto, “è la fabbrica più efficiente che produce le auto della migliore qualità“, ha detto. All’inizio del viaggio, Musk ha incontrato a Pechino, oltre a Ding, i ministri cinesi degli Esteri, del Commercio e dell’Industria e ha cenato con il presidente di Catl, il colosso mondiale delle batterie.

A Shanghai, in base alle foto postate, il miliardario ha avuto un colloquio anche con Chen Jining, il segretario del PCC locale, ex ministro dell’Ambiente, promosso di recente nella nuova e potente posizione su diretta indicazione di Xi. Chen ha detto a Musk che lo sviluppo di Tesla nella città è stato piuttosto “fruttuoso” e ha accolto con favore i piani del gruppo americano di ulteriori piani di espansione degli investimenti nell’hub finanziario cinese, ha riferito la municipalità in una nota.