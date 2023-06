Elon Musk a Roma: incontri con il governo italiano | VIDEO

MeteoWeb

Elon Musk, patron di Twitter e della multinazionale statunitense Tesla specializzata nella produzione di auto elettriche, è a Roma, dove ha incontrato il governo italiano. Questa mattina a Palazzo Chigi è stato ricevuto per circa un’ora dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e alle 17 tornerà nella sede dell’esecutivo per incontrare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Musk è arrivato e ha lasciato Palazzo Chigi a bordo di una Tesla bianca con targa italiana.

Non si conoscono i dettagli dell’incontro, tuttavia, secondo quanto riporta “Il Sole 24 Ore”, Musk starebbe cercando il luogo in cui costruire la seconda gigafactory Tesla dopo quella di Berlino e in lizza potrebbe esserci anche l’Italia.

La visita del patron di Tesla, infatti, fa parte di un programma di visite che coinvolge anche la Francia. Musk dovrebbe incontrare il Presidente francese Emmanuel Macron venerdì. “Parleremo di intelligenza artificiale, in cui è coinvolto, social network, e regole di inquadramento”, ha detto Macron. Il governo francese vorrebbe convincere Musk a creare una fabbrica di batterie Tesla in Francia.

Elon Musk a Roma a bordo di una Tesla bianca