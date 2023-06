Emicrania, ecco quali odori scatenano gli attacchi

MeteoWeb

Una ricerca pubblicata su Scientific Reports, coordinata da Eiji Kitamura della Kitasato University di Sagamihara, in Giappone, ha classificato gli odori associati all’emicrania e ha osservato, tra le altre cose, che quelli emanati dai prodotti per la pulizia possono aumentare gli attacchi nei pazienti con emicrania cronica.

L’emicrania è una malattia neurologica comune caratterizzata da forte mal di testa, tipicamente su un lato della testa, ma anche da altri sintomi. Alcuni fattori, tra cui lo stress, i disturbi del sonno, gli ormoni, la luce, i suoni e gli odori, possono aggravare gli attacchi. L’aumento della sensibilità agli odori è considerato un sintomo specifico dell’emicrania, che si osserva frequentemente nel 95% dei pazienti emicranici. Ricerche precedenti hanno dimostrato che alcuni tipi di odori sono particolarmente associati agli attacchi di emicrania. In sostanza, il segnale degli odori viene ricevuto dal cervello attraverso il bulbo olfattivo e diversi studi hanno dimostrato che gli odori scatenano l’emicrania attivando diverse regioni cerebrali.

Nel recente studio, condotto su un totale di 101 pazienti, i ricercatori hanno classificato gli odori associati all’emicrania e stabilito la correlazione con le caratteristiche cliniche del paziente. E’ emerso che nel 78% dei partecipanti si è evidenziata un’associazione tra odore e attacco di emicrania. Più del 50% dei partecipanti ha segnalato il profumo come causa scatenante dell’attacco, seguono gli odori di tabacco, ammorbidente, quelli corporei (ad esempio il sudore), della spazzatura, dei prodotti per parrucchieri. Anche l’odore dei fiori e la benzina sono stati più associati agli attacchi.

E’ emerso inoltre che ai pazienti giovani dà più fastidio l’odore di tabacco o di sapone, alle donne l’odore del corpo o della spazzatura. I pazienti con emicrania cronica hanno mostrato una maggiore suscettibilità all’ammorbidente, al sudore, ai calzini, al caffè, agli odori di animali rispetto a quelli con emicrania episodica.

In conclusione, lo studio ha identificato 6 gruppi di odori che possono scatenare un attacco di emicrania nei pazienti con emicrania cronica o episodica, gli odori cattivi (spazzatura, etc), quelli di detergenti, quelli dei fiori, profumi e simili, prodotti per pulire, odori della cucina.