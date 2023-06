Emissioni zero: previsto dal governo irlandese il massacro di 200.000 mucche

MeteoWeb

Secondo quanto riferito, il governo irlandese sta esaminando i piani per abbattere circa 200.000 vacche da latte per raggiungere i suoi obiettivi climatici. È una follia. Il danno collaterale dello zero netto si sta ora avvicinando a casa. I primi agricoltori olandesi sono stati minacciati di acquisti obbligatori per soddisfare gli obiettivi di emissione dell’UE, fomentando una nuova rivolta nel processo.

Ora è il turno dell‘Irlanda, dove il governo sta esaminando i piani per abbattere circa 200.000 mucche per raggiungere i suoi obiettivi climatici. Il regime richiede agli allevatori una sorta di licenziamento volontario, con gli agricoltori che hanno offerto incentivi finanziari per rinunciare alle loro mucche. I produttori britannici di carne bovina e di latte sono ora molto nervosi. Sembra sempre più chiaro che esiste un’agenda eco-modernista per eliminare del tutto la carne convenzionale, a cui partecipano diversi politici.

Un piano per raggiungere le emissioni zero

Gli allevatori ritengono sia una fortuna che siano fuori dall’Unione Europea. Possono solo sperare che Rishi Sunak, che rappresenta un collegio fortemente rurale nello Yorkshire Dales, capisca cosa ci sia in gioco per le comunità agricole. Spendere enormi somme di denaro dei contribuenti per distruggere gli animali produttivi sarebbe una somma perfetta della follia delle emissioni zero che infetta l’Occidente.

Il Ministero dell’Agricoltura irlandese ha detto che la relazione era solo un “documento di modellazione“, ma nessun governo sano di mente arriverebbe al punto di includere un tale piano in “un processo deliberativo“. Perché? Perché è irrazionale. I politici olandesi e irlandesi non possono accettare che le tecniche di allevamento rigenerativo consentono agli allevatori di contribuire a mitigare il cambiamento climatico sequestrando il carbonio nel suolo. La tecnologia necessaria per misurare accuratamente il carbonio del suolo è stata recentemente sviluppata da una società britannica, la Ecometric. I risultati sono sorprendenti.

E’ previsto il risarcimento agli allevatori britannici per l’uccisione volontaria dei propri animali per raggiungere le emissioni zero tramite anche il sequestro di carbonio. Il motivo per cui il governo irlandese vuole sterminare le mucche è per abbattere le emissioni di metano è rilasciate attraverso i rutti e l’espirazione delle mucche, e che si forma nel primo tratto dell’apparato digestivo, il rumine. Una maniera per salvarli esiste: per esempio, si può cambiare il modo in cui coltiviamo per abbracciare i metodi olistici; principalmente sostituendo una dieta a base di cereali con l’erba, ma è una strategia fattibile.