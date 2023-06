Energia: rinnovabili da record nel 2023, trainano solare ed eolico

MeteoWeb

Gli incrementi globali di capacità di energia rinnovabile aumenteranno di un terzo quest’anno in conseguenza del crescente slancio politico, prezzi più elevati dei combustibili fossili e preoccupazioni per la sicurezza energetica che determinano un forte dispiegamento di energia solare fotovoltaica ed eolica: è quanto emerge dal nuovo aggiornamento sul mercato dell’energia rinnovabile dell’Agenzia internazionale per l’energia, secondo cui la crescita è destinata a continuare il prossimo anno con la capacità totale di elettricità rinnovabile del mondo che sale a 4.500 gigawatt (GW), pari alla produzione di energia totale di Cina e Stati Uniti messi insieme. Secondo l’Agenzia, le aggiunte di capacità rinnovabile globale sono destinate a salire di 107 gigawatt (GW), il più grande aumento assoluto mai registrato, fino a superare i 440 GW nel 2023.

“Il solare e l’eolico stanno determinando la rapida espansione della nuova economia energetica globale. Quest’anno, il mondo aggiungerà una quantità record di energie rinnovabili ai sistemi elettrici, più della capacità energetica totale di Germania e Spagna messe insieme,” ha dichairato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE. “La crisi energetica globale ha dimostrato che le energie Rinnovabili sono fondamentali per rendere le forniture energetiche non solo più pulite, ma anche più sicure e convenienti, e i governi stanno rispondendo con sforzi per implementarle più rapidamente. Ma raggiungere una crescita più forte significa affrontare alcune sfide chiave. Le politiche devono adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato e dobbiamo aggiornare ed espandere le reti elettriche per assicurarci di poter sfruttare appieno l’enorme potenziale del solare e dell’eolico“.