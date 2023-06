Eolie: collisione tra aliscafo e barca a vela, tre persone finiscono in mare

MeteoWeb

Incidente a Lipari, nel tratto di mare antistante Punta Castagna, tra l’aliscafo Calypso di Liberty Lines e una barca a vela. I passeggeri del natante, due adulti e un bambino di un anno, caduti in mare sono stati soccorsi da un marittimo che si è prontamente tuffato per prestargli aiuto. I tre sono stati portati a bordo dell’aliscafo. La barca a vela è colata a picco. Da quanto si apprende non ci sarebbero feriti a bordo dell’aliscafo che, in questo momento, sta raggiungendo il porto di Lipari. Sulla dinamica del sinistro sono stati avviati accertamenti da parte dell’autorità marittima.

L’incidente è avvenuto alle 15.30. L’aliscafo proveniva da Salina. Le cause sono al momento sconosciute, spiega la Liberty Lines. La compagnia precisa che non ci sono feriti e che, comunque, un’ambulanza era pronta ad accompagnare la signora in ospedale. È stato già riunito il comitato di sicurezza per l’accertamento delle cause.