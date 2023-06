Spazio, rivelato l’equipaggio della missione Crew-7 verso l’ISS: primo pilota europeo al comando della navetta

MeteoWeb

Annunciato l’equipaggio che entro l’estate partirà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con la missione Crew-7, la prima che vedrà la navetta Crew Dragon di SpaceX guidata da un pilota non statunitense, ovvero dall’astronauta danese Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). A bordo con lui, oltre all’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli nel ruolo di comandante, ci saranno anche il giapponese Satoshi Furukawa della JAXA e il russo Konstantin Borisov di Roscosmos, entrambi specialisti di missione.

I quattro partiranno da Cape Canaveral, in Florida, e trascorreranno circa sei mesi in orbita per fare esperimenti scientifici e contribuire alla manutenzione della ISS nell’ambito delle Expedition 69 e 70. Proprio durante quest’ultima, Mogensen dovrebbe assumere il ruolo di comandante della ISS, come annunciato dal direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher. Mogensen, che è già stato sulla stazione orbitante nel 2015, sarà il quarto astronauta dell’ESA volare sulla Crew Dragon dopo Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer e Thomas Pesquet.

La Crew-7 sarà la seconda missione in orbita anche per il giapponese Furukawa, che in passato ha partecipato alla spedizione Neemo lavorando per dieci giorni in un laboratorio sottomarino al largo della Florida. Il russo Borisov e l’americana Moghbeli saranno invece alla loro prima esperienza nello spazio.