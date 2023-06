Rischio eruzione del vulcano Mayon, evacuazioni nelle Filippine | VIDEO

MeteoWeb

Il governo delle Filippine ha innalzato il livello di allerta per il rischio di un’eruzione del vulcano Mayon, uno dei più attivi del Paese. Emissioni di gas, detriti e rocce sono scesi a cascata lungo il pendio, facendo temere che ciò possa portare a una pericolosa eruzione entro pochi giorni o settimane. Alle persone che vivono in un raggio di 6 km dal cratere è stato detto di lasciare la zona di pericolo e di spostarsi in aree più sicure.

Attrazione turistica nella provincia nordorientale di Albay per la sua pittoresca forma conica, il Mayon è uno dei vulcani attivi più attivi delle Filippine. L’ultima eruzione violenta è stata nel 2018, con l’evacuazione di decine di migliaia di persone.