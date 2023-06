Al via l’esame di Maturità, oggi si parte con il tema

MeteoWeb

Al via oggi l’esame di Maturità 2023. Quest’anno, superata la fase dell’emergenza sanitaria, la prova torna definitivamente alla normalità. Saranno oltre 500mila gli studenti impegnati. Alle 08:30 è in programma la prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi. Domani si terrà la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Quest’anno saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14mila, per un totale 27.895 classi. Il voto finale dell’esame di maturità è espresso in centesimi: massimo 40 punti per il credito scolastico; massimo 20 punti per il primo scritto; massimo 20 punti per il secondo scritto; massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto. Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’esame. Il punteggio massimo è 100 (con la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.