Intervento di soccorso portato a termine con successo sull’isola di Tavolara (SS) dall’equipaggio di Drago VF143 dei Vigili del Fuoco , nome in codice del velivolo in forza al reparto volo di Alghero. Recuperata oggi pomeriggio, con una manovra di discesa e risalita al verricello, un’escursionista straniera in difficoltà lungo un sentiero in un’area impervia dell’isola.