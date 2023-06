Escursionista trovato morto in un canale nella Bergamasca

MeteoWeb

È stato ritrovato senza vita, oggi pomeriggio, l’uomo di 66 anni disperso da ieri nella zona di Schilpario, in Valle di Scalve (Bergamo). L’escursionista, di Fidenza (Parma), era caduto in un canale molto impervio e i soccorritori lo hanno trovato all’imbocco della Valle del Vo. Le ricerche erano partite dopo la segnalazione del mancato rientro: presenti i tecnici del Soccorso Alpino, i Carabinieri di Vilminore, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Per tutta la giornata si sono susseguiti i sorvoli con gli elicotteri della Guardia di Finanza (sezione aerea di Varese) e dei Vigili del Fuoco, oltre ai droni, che hanno perlustrato la zona dall’alto e portato in quota le squadre territoriali. Durante la verifica in un canale, estremamente impervio, effettuato tramite calate in corda doppia, i soccorritori hanno ritrovato l’uomo e il medico ha constatato il decesso.