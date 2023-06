Euclid a caccia di materia oscura: ecco perché e come seguire lo storico lancio

MeteoWeb

La materia oscura è un enigma per gli astronomi. È impossibile da vedere (da qui il nome) e non è mai stata misurata direttamente, ma costituisce la maggior parte della massa delle galassie. Idem l’energia oscura, una forza altrettanto misteriosa che influenza l’accelerazione dell’universo in espansione. Secondo la NASA, l’attuale modello cosmologico afferma che l’universo è costituito dal 5% di materia visibile, dal 27% di materia oscura e dal 68% di energia oscura. Alcune lacune fondamentali nella nostra conoscenza sul funzionamento l’universo devono ovviamente essere colmate.

Da qui Euclid, un veicolo spaziale da 1,4 miliardi di euro creato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che verrà lanciato domani, 1° luglio, con un razzo SpaceX Falcon 9. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla missione e sul suo non invidiabile compito di spiegare cosa sono esattamente la materia oscura e l’energia oscura.

Cos’è la missione Euclid

La missione per mappare la geometria dell’Universo prende il nome dall’antico matematico greco spesso definito padre della geometria. Una volta nello Spazio profondo, il telescopio di 1,2 metri di diametro studierà un paio di miliardi di galassie com’erano 10 miliardi di anni fa. Misurerà le loro velocità mentre si allontanano dal veicolo. È circa un terzo dell’universo, mappato in 3D e con una precisione senza precedenti. La qualità d’immagine di Euclid sarà 4 volte più nitida di quella raggiunta dai telescopi terrestri.

La durata prevista della missione è almeno 6 anni.

Come “vedrà” la materia oscura

La materia oscura e l’energia oscura possono essere dedotte solo osservando la loro influenza. Mappando la struttura su larga scala dell’Universo e precisamente come si sta espandendo, i dati di Euclid riveleranno la loro influenza.

Quando vedere il lancio di Euclid

Euclid avrebbe dovuto essere lanciato con un razzo russo Soyuz dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Questi piani sono stati cancellati dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel marzo 2022. Euclid quindi partirà con un razzo Falcon 9 di SpaceX da Cape Canaveral, in Florida, alle 17:12 ora italiana di sabato 1° luglio. Di seguito la diretta streaming di SpaceX dove potere seguire il liftoff (trasmissione delle immagini a partire dalle 17 circa).

Dopo il lancio, il satellite viaggerà verso il punto di Lagrange L2, a circa 1.5 milioni di km dalla Terra, in direzione opposta al Sole. Si unirà al satellite Gaia dell’ESA che attualmente sta producendo una mappa 3D di milioni di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea.

Un lavoro di squadra

Euclid non lavorerà da solo. L2 ospita anche il James Webb Space Telescope, nello Spazio dalla fine del 2021, che attualmente sta osservando galassie altrettanto distanti. Anche l’osservatorio terrestre Vera C. Rubin in Cile e il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA, entrambi destinati a vedere la prima luce nei prossimi anni, esamineranno galassie lontane per svelare i segreti che si celano dietro le forze nascoste nell’Universo.