Europa: nel 2022 boom delle importazioni di GNL

Secondo i dati dell’Energy Institute, “lo scorso anno le importazioni di gas naturale liquefatto da parte dell’Europa hanno superato per la prima volta quelle arrivate nel continente attraverso i gasdotti. Questo cambiamento segnala che il continente sta ricostruendo rapidamente la sua infrastruttura energetica dopo aver tagliato i ponti con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. L’inversione è ancora più significativa dal momento che la produzione globale di gas è rimasta relativamente costante nel 2022, rispetto a un anno prima, secondo la rassegna statistica annuale dell’EI sui programmi energetici mondiali […] Le importazioni europee di gas da gasdotto lo scorso anno sono state di circa 151 miliardi di metri cubi, rispetto ai 232 miliardi dell’anno precedente, secondo la revisione statistica. Il calo del 35% su base annua contrasta con le importazioni di GNL, che sono aumentate a 170 miliardi di metri cubi nel 2022 dai 108 miliardi dell’anno precedente”. Ma a questo punto il problema approvvigionamento è stato risolto? Purtroppo non è così.

Vediamo come ha fatto l’Europa ad attirare così tanto GNL. Prosegue la Bloomberg sempre nella stessa nota: “L’Europa è stata un mercato premium e ciò ha contribuito ad attirare più GNL sulle sue coste e a colmare le lacune lasciate dalla ridotta fornitura di gasdotti russi. Tale cambiamento ha portato a prezzi record e volatilità nei mercati del gas, nonché a un’inflazione persistente in tutto il continente, deprimendo l’attività industriale in un contesto di rallentamento economico. La guerra in Ucraina ha ribaltato “le ipotesi sull’offerta in tutto il mondo”, ha affermato Nick Wayth, amministratore delegato dell’Energy Institute con sede a Londra. I cambiamenti “hanno fatto precipitare una crisi dei prezzi e profonde pressioni sul costo della vita in molte economie”.