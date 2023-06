L’Europa punta alla Luna: l’audace ambizione nello spazio

MeteoWeb

Un’audace ambizione per l’Europa nell’esplorazione dello spazio ha ricevuto il sostegno entusiastico di politici, imprenditori ed esperti indipendenti di tutta Europa in occasione di un evento tenutosi oggi a Vienna. Lo rende noto l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). I delegati hanno discusso dell’immensa importanza internazionale, economica e sociale dell’esplorazione spaziale per l’Europa e di come stabilire la via da seguire.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha dichiarato: “le tecnologie spaziali sono tecnologie chiave per il nostro futuro. La scienza e la tecnologia spaziali continueranno a svolgere un ruolo importante in futuro. L’ESA svolge molto più di un semplice compito politico strategico, si tratta soprattutto di innovazione e tecnologia leadership e quindi, in ultima analisi, anche sull’Europa e sull’Austria come piazza economica”.

Il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha dichiarato: “lo spazio offre immense opportunità per l’Europa. L’Europa è già leader nell’osservazione della Terra, nel monitoraggio del clima, nella navigazione e nelle scienze spaziali. Inoltre, l’esplorazione umana e robotica ha recentemente visto una rapida crescita nella maggior parte delle nazioni che viaggiano nello spazio. L’Europa non può permettersi di restare indietro. Tre Paesi hanno già inviato astronauti nello spazio: Stati Uniti, Russia e Cina, a cui presto si unirà anche l’India. Per mantenere la sua leadership tecnologica, sfruttare le opportunità geopolitiche, cogliere le opportunità economiche imminenti e attrarre i migliori talenti, l’Europa deve agire ora per sviluppare il proprio accesso sovrano allo spazio, non solo per una maggiore autonomia, ma anche per essere un partner più forte per la cooperazione internazionale”.

L’Europa dovrebbe stabilire una presenza europea indipendente in orbita terrestre, in orbita lunare, sulla Luna e oltre, secondo “Revolution Space: Europe’s Mission for Space Exploration”, che è stato recentemente prodotto da un gruppo consultivo indipendente di alto livello, i cui membri hanno preso parte all’evento.

A livello internazionale, sono previste più di 100 missioni lunari entro il 2030. Avere la possibilità di inviare astronauti europei in orbita terrestre bassa o sulla Luna in un veicolo spaziale europeo, portando a bordo astronauti provenienti da altri continenti, consentirà all’Europa di commerciare su un piano di parità con altre grandi potenze spaziali, ha detto ai delegati Therese Niss, politica austriaca, imprenditrice e membro del gruppo consultivo indipendente di alto livello.

Il gruppo ha invitato l’ESA ad aiutare a trasformare e rinvigorire l’industria spaziale europea e ad identificare il suo impatto economico; sviluppare scenari per un accesso umano europeo indipendente e sostenibile all’orbita terrestre bassa dopo la fine della Stazione Spaziale Internazionale nel 2030; atterrare sulla Luna entro 10 anni; e proporre progetti faro europei visionari e trasformativi nello spazio per il 2030 e oltre. L’ESA sta ora lavorando per realizzare questa audace visione e presenterà i suoi piani al Consiglio durante un vertice spaziale di alto livello che si terrà a Siviglia, in Spagna, il 6 e 7 novembre.