Everest: finisce la stagione più letale di sempre

MeteoWeb

La scalata dell’Everest rappresenta sempre un’avventura pericolosa. Tuttavia, mentre la stagione si avvia alla conclusione – una delle più letali di sempre – i professionisti locali danno la colpa alle condizioni meteorologiche estreme, alle violazioni della sicurezza, all’impazienza e all’inesperienza di alcuni scalatori stranieri. Mentre i soccorritori alpini impacchettano le loro attrezzature e il mare di campi ai piedi dell’Everest si ritira, gli esperti nepalesi ritengono che alcune delle 17 morti di quest’anno avrebbero potuto essere evitate. “Questa stagione è stata complessivamente molto negativa“, ha dichiarato Mingma Gyalje Sherpa di Imagine Nepal Trek and Expedition, “soprattutto a causa del clima estremamente freddo ma anche per la negligenza“.

Ogni anno, in media, cinque alpinisti muoiono sui pendii ripidi e ghiacciati della montagna più alta del mondo, a 8.849 metri. Quest’anno sull’Everest è stato stabilito uno dei record peggiori, con dodici morti e cinque dispersi. Dieci di loro erano stranieri, il numero più alto mai registrato, oltre a sette nepalesi. L’industria alpinistica dell’Himalaya si basa sull’esperienza degli sherpa, un gruppo etnico di alpinisti nepalesi, che pagano un prezzo elevato per accompagnare centinaia di scalatori ogni anno.

Le vittime della scalata dell’Everest

Nel 2014, 16 guide nepalesi sono state travolte da una valanga dopo la stagione. Nell’aprile 2015, almeno 18 alpinisti sono morti in un’altra valanga innescata da un violento terremoto, che ha ucciso in totale quasi 9.000 persone nel Paese. Secondo il Ministero del Turismo, le autorità nepalesi hanno concesso un numero record di 478 permessi di scalata a scalatori stranieri e 600 scalatori con guide nepalesi hanno raggiunto la vetta. Alcuni ritengono che gli stranieri siano spesso poco preparati per affrontare la grande sfida fisica e psicologica della scalata dell’Everest.

Altri pensano che il numero di scalatori sulla montagna dovrebbe essere ridotto perché il traffico sta diventando troppo intenso, o che dovrebbero essere adottate regole di sicurezza più severe. Quasi tutti concordano sul fatto che, a memoria d’uomo, la montagna non ha mai conosciuto temperature così basse in questo periodo dell’anno. “Dovrebbe essere già caldo, intorno ai -28°celsius, ma quest’anno ci sono stati addirittura -40°“, sottolinea Mingma Gyalje Sherpa.

L’incidente della squadra di Mingma Gyalje Sherpa

Sebbene i cambiamenti climatici stiano causando fluttuazioni estreme della temperatura, gli scienziati consigliano di non saltare a conclusioni su eventi particolari senza uno studio preliminare. In questa stagione, la squadra di Mingma Gyalje Sherpa, composta da Dawa Tseri, Pemba Tenzing e Lakpa Rita Sherpa, era responsabile dell’apertura della via verso la cima dell’Everest.

Non sono mai tornati. Il trio stava attraversando la pericolosa cascata di ghiaccio del Khumbu per portare rifornimenti al Campo 1 quando un blocco di ghiaccio si staccò e li seppellì. Con l’avanzare della stagione, il numero di morti e scomparsi in quota è aumentato. Secondo Mingma Gyalje Sherpa, molte guide e portatori nepalesi hanno sofferto di congelamento a causa delle temperature gelide e dei forti venti all’inizio della stagione. “Questo significa che il campo 4 non era sufficientemente preparato e che non tutto l’equipaggiamento era arrivato lì ma poiché i clienti erano così impazienti, la scalata è iniziata“, spiega.

La maggioranza delle morti sarebbe state evitabili con standard di sicurezza obbligatori

La rapida espansione del settore alpinistico ha creato una forte concorrenza tra le organizzazioni di spedizione e ha sollevato il timore che alcune trascurino gli standard di sicurezza. La maggior parte dei decessi avrebbe potuto essere evitata “con standard di sicurezza obbligatori“, concorda Lukas Furtenbach, responsabile dell’agenzia austriaca Furtenbach Adventures. “Questi incidenti hanno tutti uno sfondo simile“, continua. Inoltre, il furto di bombole di ossigeno “da parte di diverse squadre, tra cui la nostra, rivela uno dei problemi principali della stagione la logistica dell’ossigeno e gli standard di sicurezza“, lamenta.

Molti stranieri hanno finito per abbandonare la scalata, nonostante il costo di 11.000 dollari per il permesso e di almeno 30.000 dollari in più per la spedizione. “La fiducia è stata scossa“, dice Dawa Steven Sherpa, dell’agenzia Asian Trekking, “quando le persone si ammalano, altre vengono soccorse e i corpi vengono portati a terra, anche lo scalatore più preparato fisicamente ha dei dubbi“. Accompagnando un alpinista cinese, la guida nepalese Gelje Sherpa ha deciso di rinunciare alla vetta dell’Everest per salvare un malese in difficoltà, incontrato a oltre 8.000 metri, nella “zona della morte“, dove l’ossigeno sta diventando raro. “È stato un anno duro psicologicamente e fisicamente per gli sherpa“, aggiunge Dawa Steven Sherpa, “alcuni se ne sono andati, molti sono stati feriti, quelli che sono rimasti sulla montagna sono stati sottoposti a un superlavoro. Tutti erano esausti“.