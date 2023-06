Falena: è stata trovata una specie mai vista prima

MeteoWeb

Ogni anno vengono scoperte nuove specie, altrettante sono censite risultano rarissime. Questa storia che coinvolge una cittadina comune ha dell’incredibile: ha avvistato una falena mai vista prima di oggi. Le falene sono insetti che rientrano nella famiglia dei Lepidotteri. A differenze delle farfalle che appartengono alla stessa classe, sono degli animali notturni, ma sono soggetti al fenomeno della fototassi, ovvero sono particolarmente attratte dalle fonti di luce. Gli esperti sostengono che probabilmente la luce serve loro per orientarsi.

Non si tratta di insetti velenosi, ma sono sicuramente fastidiosi. Si nutrono infatti principalmente di detriti organici, cortecce, nettare, ma anche di lana e cheratina, presente nella lana in primis, ma anche nella pelle e capelli umani. Quindi, è possibile trovarle negli armadi e nei cassetti all’interno delle abitazioni.

Una falena mai vista prima

In molte culture vengono considerate presagio di sventura. In passato la superstizione considerava le falene delle streghe morte alla ricerca del proprio corpo. I nativi americani le considerano ancora oggi quasi sacre. A questo ordine appartiene una variante molto particolare e assai difficile da incontrare. Anch’essa si muove di notte e per via di una particolarità può essere difficile riconoscerla. Ed è proprio questo esemplare che è stato avvistato da un cittadino comune del Nord America nel proprio giardino di casa. L’esemplare è un insetto coloratissimo e si chiama Dryocampa Rubicunda.

La Dryocampa Rubiconda appartiene al genere delle falene, ma alla famiglia dei Saturnidi, dunque dei Lepidotteri. Ha dei colori particolarissimi: giallo e rosa. Davvero eccezionale, poiché sembra che tutto di lei, dalle antenne alle zampe siano state dipinte, di un delicato rosa in tutte le sue sfumature. Molto difficile incontrarla, e infatti nessun membro della famiglia che l’ha avvistata, aveva mai visto prima una specie simile.

La falena rosa dell’acero

La Dryocampa ha un corpo essenzialmente lanuginoso e i colori possono variare da più cremosi a brillanti. Principalmente predilige vivere sugli alberi di acero, specie in Nord America, dove viene denominata “la falena rosa dell’acero”. Possiede dei peli urticanti, ma le sue larve non rappresentano una minaccia significativa per l’uomo o per l’ecosistema. Gli esemplari hanno una grandezza che arriva fino a 4,4 centimetri.

A differenza delle falene, la Dryocampa però non rischia di infestare gli armadi, motivo che ha permesso che la famiglia del Nord America ne accogliesse la scoperta in giardino con serenità. La sua alimentazione consiste principalmente in foglie di acero. Le zone più dove abita sono e Canada, Nuova Scozia, Ontario.