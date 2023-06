Festa della Repubblica, Mattarella depone la corona di alloro all’altare della patria

MeteoWeb

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all’Altare della Patria, a Roma, dove ha deposto una corona di alloro dinanzi alla tomba del Milite Ignoto in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. Arrivato in piazza Venezia, prima di deporre la corona, il Presidente ha ricevuto gli onori militari dei reparti schierati in piazza, a cui è seguita l’esecuzione dell’inno nazionale.

Presenti le massime cariche dello Stato, a cominciare dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Con loro anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto ed il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A chiudere questo momento solenne è stato, invece, il volo delle Frecce tricolori sulla città.