Finlandia: quasi pronto il primo “cimitero” al mondo per le scorie nucleari

Un cimitero potenzialmente ad alto rischio sta per nascere nella profondità della roccia finlandese, dove i fari dei macchinari pesanti proiettano ombre in tunnel inquietanti che brillano di gocce d’acqua: “Onkalo sarà il primo impianto di stoccaggio al mondo per il combustibile nucleare esaurito“, ha dichiarato all’AFP la geologa Johanna Hansen, coordinatrice della ricerca e dello sviluppo di Onkalo. Sulla verdeggiante isola di Olkiluoto, nel Golfo di Botnia, al largo della costa occidentale della Finlandia – già sede del più grande reattore nucleare d’Europa – il progetto per risolvere lo spinoso problema di cosa fare delle scorie nucleari sta per essere completato.

A più di 400 metri di profondità, il deposito di Onkalo è stato progettato per ospitare un totale di 6.500 tonnellate di uranio, sufficienti a coprire la quantità di combustibile utilizzato dai cinque reattori nucleari finlandesi per tutta la loro vita. L’energia nucleare è una fonte di energia pulita a basse emissioni di carbonio che può contribuire a ridurre il riscaldamento globale.

Onkalo: il primo cimitero al mondo per le scorie nucleari

L’Associazione nucleare mondiale stima che ad oggi siano state estratte dai reattori circa 400.000 tonnellate di combustibile esaurito, la maggior parte delle quali stoccate in magazzini temporanei. Lo stoccaggio a lungo termine ostacola i progetti nucleari in tutto il mondo. Secondo la soluzione scelta da Posiva, l’operatore di Onkalo, in collaborazione con le autorità svedesi, l’uranio esaurito sarà racchiuso in spessi involucri di rame e interrato nella roccia, prima che il tunnel venga sigillato con un enorme tappo a forma di cuneo in acciaio rinforzato. I lavori per Onkalo (“cava” in finlandese) sono iniziati nel 2004 e i test finali avranno luogo all’inizio del 2024. “Una volta che saremo sicuri di essere pronti, potremo passare alla fase operativa a metà del 2020“, afferma Hansen.

Il considerevole periodo di tempo – circa 250.000 anni per i rifiuti più tossici – necessario affinché le radiazioni scendano a livelli di sicurezza rappresenta una sfida importante. Per fare un paragone, 250.000 anni fa l’Europa era in un’era glaciale e occupata da Neanderthal e mammut, mentre l’Homo sapiens era appena comparso in Africa. Prima che il livello di radiazioni delle scorie torni a quello dell’uranio allo stato naturale, il volto dell’isola di Olkiluoto potrebbe quindi essere cambiato drasticamente.

I contenitori resisteranno ai cambiamenti climatici

Nei prossimi millenni, Olkiluoto potrebbe diventare parte del continente con l’espansione della costa finlandese. Oppure essere sommersa dall’innalzamento del livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici, secondo Posiva. Ma, insiste l’operatore, gli involucri sono progettati per resistere a cambiamenti considerevoli. Tuttavia, alcuni esperti rimangono scettici. I ricercatori dell’Ecole Polytechnique (KTH) svedese hanno regolarmente messo in dubbio la sicurezza del dispositivo, citando il rischio che il rame si corroda e provochi una perdita.

“Non è una soluzione, ma una riduzione del rischio“, ha dichiarato all’AFP Jan Haverkamp, specialista nucleare dell’Ong ambientalista Greenpeace. Secondo lui, Posiva non sta prestando “alcuna attenzione reale” al problema della ruggine del rame. Questi timori sono stati messi da parte dai promotori del progetto. Per l’Autorità finlandese per la sicurezza nucleare, Onkalo è conforme ai requisiti. Allison Macfarlane, docente dell’Università della British Columbia, ritiene che nessun progetto sia “sicuro al 100%“, ma che Onkalo sia “certamente la soluzione che è stata studiata più a fondo“.

Le scorie nucleari rimarranno al sicuro a tempo indeterminato

L’alternativa, dice, sarebbe quella di “lasciare i rifiuti in superficie a tempo indeterminato“, un’opzione molto più rischiosa. In siti accuratamente scelti, i rifiuti “rimarranno al sicuro per migliaia e decine di migliaia di anni“, afferma. “Non credo che abbia molto senso fare progetti che vadano oltre“. Siti per altre potenziali discariche sono stati selezionati in Svezia, Francia e Svizzera. Una decisione è attesa a breve anche in Canada.

“È la soluzione al problema delle scorie nucleari su cui tutti nel mondo sono d’accordo“, afferma Macfarlane. Ma molti progetti, come quello di Cigéo a Bure, nella Francia orientale, si sono scontrati con l’opposizione. Tuttavia, secondo Hansen, in Finlandia la situazione è cambiata. In aprile è entrato in produzione il reattore nucleare di nuova generazione Olkiluoto 3, il più potente d’Europa. Nello stesso mese, un sondaggio pubblicato dall’associazione commerciale finlandese dell’energia ha mostrato un sostegno record per l’energia nucleare nel Paese, con il 68% di favorevoli. “Svezia e Finlandia hanno dimostrato che le sfide tecniche possono essere superate“, afferma Macfarlane. “Le sfide rimanenti sono di natura politica“, conclude.