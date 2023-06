Flyby ravvicinato su Mercurio, BepiColombo cattura immagini straordinarie

MeteoWeb

La sonda europea BepiColombo, ha effettuato il 3° sorvolo ravvicinato del suo pianeta bersaglio, Mercurio, lunedì 19 giugno, rivelando una superficie crivellata di crateri, incluso uno che ha appena ricevuto un nome. La missione europea/giapponese lanciata nel 2018 si sta avvicinando al tratto finale del suo viaggio di 7 anni attraverso il Sistema Solare interno. Durante questo viaggio, BepiColombo fa affidamento sulla gravità di Terra e Venere e del suo obiettivo Mercurio per rallentare abbastanza da potersi spostare dall’orbita del Sole a quella di Mercurio alla fine del 2025.

L’ultima di queste manovre di assist gravitazionale si è svolta lunedì e ha visto BepiColombo volare entro 236 km dalla superficie di Mercurio. Il team di missione ha sfruttato l’opportunità per effettuare misurazioni dell’ambiente vicino al pianeta più interno del Sistema Solare e scattare immagini della superficie.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha rilasciato la prima di queste nuove immagini martedì, meno di 24 ore dopo il flyby, avvenuto lunedì alle 21:34 ora italiana. Le immagini rivelano ciò che l’ESA ha descritto come una “ricchezza geologica“: una pletora di crateri, antiche creste vulcaniche e colate laviche. Una delle caratteristiche più curiose delle immagini è un cratere che ha appena ricevuto un nuovo nome: Edna Manley, in onore di un’artista giamaicano/britannica morta nel 1987.

“Durante la pianificazione dell’immagine per il sorvolo, ci siamo resi conto che questo grande cratere sarebbe stato visibile, ma non aveva ancora un nome,” ha spiegato David Rothery, professore di geoscienze planetarie presso la Open University del Regno Unito e membro del BepiColombo dello science imaging team. “Sarà chiaramente di interesse per gli scienziati di BepiColombo in futuro, perché ha scavato ‘materiale a bassa riflessione’ scuro che potrebbe essere un residuo della prima crosta ricca di carbonio di Mercurio. Inoltre, il fondo del bacino all’interno è stato inondato da lava liscia, che dimostra la prolungata storia di attività vulcanica di Mercurio“.

La sonda ha anche individuato la scarpata di Beagle Rupes, una scogliera lunga 600 km che si è formata miliardi di anni fa quando il giovane Mercurio si è raffreddato e si è contratto. Beagle Rupes è stata scoperto dalla missione Messenger della NASA che ha orbitato attorno a Mercurio tra il 2011 e il 2015, e gli scienziati non vedono l’ora di confrontare le immagini. I nuovi scatti rivelano anche una varietà di antichi bacini da impatto inondati di lava vulcanica durante il primo miliardo di anni di vita del pianeta, quando era ancora tettonicamente attivo.

“Questa è una regione incredibile per studiare la storia tettonica di Mercurio,” ha raccontato Valentina Galluzzi, membro del team di BepiColombo, ricercatrice INAF. “La complessa interazione tra queste scarpate ci mostra che quando il pianeta si è raffreddato e si è contratto ha causato lo slittamento e lo scivolamento della crosta superficiale, creando una varietà di caratteristiche curiose che studieremo più in dettaglio una volta in orbita“.

La sonda purtroppo non ha potuto scattare immagini durante il massimo avvicinamento, poiché in quel momento aveva davanti il lato notturno. Le immagini più vicine sono state scattate a una distanza di 3.500 km circa 20 minuti dopo l’incontro ravvicinato.

La missione BepiColombo e i flyby

La missione BepiColombo comprende 2 orbiter, impilati uno sopra l’altro, e ciò significa che alcuni degli strumenti sono nascosti al momento, tra cui le principali fotocamere ad alta risoluzione di BepiColombo. Le immagini disponibili dalle 3 telecamere di monitoraggio (originariamente costruite per osservare il dispiegamento del pannello solare del veicolo spaziale dopo il lancio) hanno una modesta risoluzione di 1024 x 1024 pixel.

Il veicolo spaziale ha utilizzato queste fotocamere per inviare a casa diverse immagini durante il suo viaggio, incluso un sorvolo della Terra nel 2020, 2 sorvoli di Venere nel 2020 e nel 2021 e 2 precedenti sorvoli di Mercurio nel 2021 e nel 2022. Ci saranno altri 3 sorvoli di Mercurio nei prossimi anni, prima che BepiColombo disperda abbastanza energia per poi essere finalmente catturato dalla debole gravità del minuscolo Mercurio (che è solo un po’ più grande della Luna terrestre) nel dicembre 2025.