Forlì, in corso il recupero delle opere d’arte dalla zona colpita dall’alluvione | VIDEO

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e recupero delle opere d’arte presso il Complesso di Via Asiago, dove hanno sede l’Archivio Comunale del Comune di Forlì, il deposito della Biblioteca ed il deposito dei Musei della città, da parte delle squadre dei Vigili del fuoco. Il complesso è stato invaso dall’acqua e dal fango nella notte del 16 maggio scorso, riportando gravi danni strutturali all’interno dei capannoni con la caduta di muri interni e delle scaffalature su cui erano custodite le opere d’arte del Museo del Risorgimento, del deposito della Biblioteca e dell’Archvio Comunale.

Fin dalle prime fasi, i Vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi tecnici per valutare la stabilità della struttura e l’entità dei danni, verificando la qualità dell’aria e predisposto le prime misure di sicurezza per poter iniziare le operazioni di recupero delle opere. Nei giorni successivi, e fino a oggi, sono stati prima rimossi il fango e l’acqua che avevano invaso i locali con l’utilizzo di motopompe, e poi con l’intervento di operatori USAR si è provveduto al taglio e rimozione delle scaffalature e dei muri crollati, con operazioni mirate e puntellamenti, consentendo così l’accesso alle opere rimaste bloccate e coinvolte dall’alluvione.

Tali interventi permettono il recupero delle opere d’arte stesse, tra le quali statue, libri, francobolli, medaglie storiche ma anche indumenti e reperti risalenti al periodo dell’Unità d’Italia e ai conflitti bellici, per affidarle, in diretta collaborazione, a restauratori dedicati, a funzionari del Ministero della Cultura ed al Comando Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri.