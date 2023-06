Forte pioggia a Roma, 50 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Squadre dei vigili del fuoco al lavoro da oggi pomeriggio in tutta la Capitale per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. Oltre 50 gli interventi svolti per allagamenti, taglio piante ed elementi pericolanti e soccorso ad automobilisti in panne, la maggior parte tra le zone di Prati, Monte Mario e Pineta Sacchetti.