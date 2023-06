Frecce Tricolori, spettacolare sorvolo oggi su Bologna | VIDEO

MeteoWeb

Stamattina la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato il primo di una serie di sorvoli sui capoluoghi di ciascuna regione italiana: sono legati dal filo conduttore dell’iniziativa “AM ringrazia l’Italia”, che vuole essere un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia dell’Aeronautica Militare, nata come Forza Armata il 28 marzo 1923.

Bologna è stata la prima tappa di questo viaggio simbolico, peraltro in un momento particolarmente significativo. L’Aeronautica Militare ha portato il suo saluto, la sua gratitudine e la sua vicinanza alla popolazione di una regione messa a dura prova da eventi catastrofici, che hanno visto direttamente coinvolto anche il personale ed i mezzi dell’AM, con pragmatica dedizione e spirito di servizio, nell’affrontare la recente calamità.