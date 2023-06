Freddo eccezionale tra Scandinavia e Paesi baltici: nuovo record nazionale per giugno in Finlandia

MeteoWeb

Freddo eccezionale nel Nord Europa. Una massa davvero impressionante di freddo sta attraversando l’area tra Scandinavia e Paesi baltici, facendo battere alla Finlandia il record nazionale di freddo per giugno. Il record è stato stabilito ieri, giovedì 1 giugno, a Enontekiö Saana, con -7,7°C. Il precedente record era di -7°C, stabilito a Inari Laanila il 3 giugno 1962. I venti in atto fanno percepire temperature più vicine ai -18°C, davvero eccezionale anche per il nord della Finlandia in questo periodo dell’anno.

“Questo è provvisoriamente un nuovo record per la temperatura più bassa di giugno in Finlandia”, scrive su twitter l’Istituto Meteorologico finlandese, che specifica che “la stazione di osservazione si trova sulla sommità della collina Saana, a un’altitudine di 1.002 metri sul livello del mare. Le misurazioni sono effettuate presso la stazione dal 1993”. Minime record ieri anche a Rautavaara, con -3,4°C e a Viitasaari, con -0,5°C.

Per chi pensa che una temperatura di -7.7°C non sia estrema in Finlandia, bisogna anche considerare che non fa buio qui in questo periodo dell’anno. Certo, quando soffia il vento da nord può fare freddo in qualsiasi giorno dell’anno nel nord della Finlandia, ma per giugno è davvero un freddo eccezionale.

Mentre la massa di aria fredda si spostava verso sud, ha battuto record anche nei Paesi baltici oggi. In Estonia, è stato battuto il record di freddo di giugno stabilito nel 1941 a Kuusiku. Questa mattina, venerdì 2 giugno, sono stati registrati -3,3°C a Kuusiku: è un nuovo record assoluto di freddo per giugno per questa stazione e a solo 0,2°C dal record nazionale. Il record precedente era di -2,7°C (10 giugno 1941). La minima di tutti i tempi per giugno è di -3,5°C registrata a Pakri.

Caldo record in Cina

Mentre l’area tra Scandinavia e Paesi baltici fa i conti con un freddo record, un’implacabile ondata di caldo batte innumerevoli record in Cina, con temperature davvero impressionanti nel sud del Paese. Menzione speciale per Dongchuan, che ha raggiunto +42,2°C a 1.250 metri sopra il livello del mare. Numerosi record stanno raggiungendo i massimi storici, con temperature superiori a +43°C a 900 metri s.l.m.. Quasi 1000 record in 4 giorni in Cina in questa mostruosa ondata di caldo.

Nel grafico seguente, le stazioni che ieri hanno battuto o pareggiato i record della loro temperatura più alta.

Questa ondata di caldo sta portando temperature eccezionali in tutta l’Asia sudorientale. Ieri, 1 giugno, il Vietnam ha registrato la sua giornata di giugno più calda della storia con +43,8°C a Muong La. Il record precedente era di +43,2°C a Con Cuông nel 2019. Il valore di ieri è solo 0,4°C al di sotto del record di tutti i tempi per il Vietnam stabilito a Tuong Duong il mese scorso!

In Laos e Thailandia record di giugno eguagliati a: +37,3°C a Luang Namtha e +39,5C° a Nong Khai. Il giorno di giugno più caldo della storia a Hong Kong con +37,9°C a Sheng Shui.