Fukushima: il dibattito scientifico intorno al rilascio delle acque contaminate

In uno studio di approfondimento pubblicato sulla rivista Nature approfondisce quello che sta accadendo in Giappone: nonostante le preoccupazioni di diverse nazioni e gruppi internazionali, il Paese sta portando avanti i piani per rilasciare acqua contaminata dal crollo della centrale nucleare dell’incidente nucleare di Fukushima Dai-ichi nell’Oceano Pacifico nel 2011. A partire da quest’anno e per i prossimi 30 anni, il Giappone rilascerà lentamente l’acqua trattata immagazzinata nei serbatoi del sito nell’oceano attraverso un gasdotto che si estende per un chilometro dalla costa. Ma quanto è sicura l’acqua per l’ambiente marino e gli esseri umani in tutta la regione del Pacifico?

La centrale esplose dopo un terremoto devastante e il successivo tsunami paralizzò la centrale costiera, surriscaldando i nuclei del reattore. Da allora, più di 1,3 milioni di metri cubi di acqua di mare sono stati spruzzati sui nuclei danneggiati per impedirne il surriscaldamento, contaminando l’acqua con 64 elementi radioattivi, noti come radionuclidi. Di grande preoccupazione sono quelli che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute umana: carbonio-14, iodio-131, cesio-137, stronzio-90, cobalto-60 e idrogeno-3, noto anche come trizio.

Il trattamento delle acque contaminate di Fukushima

Alcuni di questi radionuclidi hanno un’emivita relativamente breve e sarebbero già decaduti nei 12 anni successivi al disastro. Ma altri richiedono più tempo per decadere; il carbonio-14, ad esempio, ha un’emivita di oltre 5.000 anni. L’acqua contaminata è stata raccolta, trattata per ridurre il contenuto radioattivo e immagazzinata in più di 1.000 serbatoi di acciaio inossidabile nel sito. L’operatore della centrale elettrica, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), finora ha utilizzato quello che descrive come un sistema avanzato di trattamento dei liquidi (ALPS) per trattare l’acqua. TEPCO ha dichiarato che l’acqua subisce cinque fasi di trattamento di co-sedimentazione, assorbimento e filtrazione fisica.

Il piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi creati nel processo ALPS sarà “rivelato gradualmente con l’avanzare del processo di disattivazione“, secondo la comunicazione della missione permanente del Giappone presso le Organizzazioni internazionali a Vienna inviata all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

La concentrazione di trizio

Il processo ALPS rimuove un numero sufficiente di 62 dei 64 radionuclidi per portare la loro concentrazione al di sotto dei limiti normativi stabiliti nel 2022 dal governo Giappone per l’acqua da scaricare nell’ambiente. Tali limiti si basano sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica.

Ma questo processo non rimuove carbonio-14 e trizio, quindi l’acqua trattata deve essere diluita ulteriormente ogni 100 parti di acqua di mare. TEPCO ha aggiunto che la concentrazione risultante di trizio è di circa 1.500 becquerel (una misura della radioattività di una sostanza) per litro – circa un settimo delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il trizio nell’acqua potabile. La società suggerisce che la concentrazione di trizio scenderà ai livelli oceanici di fondo entro pochi chilometri dal sito di scarico. Il carbonio-14 nei serbatoi è attualmente a concentrazioni di circa il 2% del limite superiore stabilito dai regolamenti, ha dichiarato al riguardo TEPCO, e questo si ridurrà ulteriormente con la diluizione dell’acqua di mare che avviene prima che l’acqua venga scaricata.

Jim Smith, uno scienziato ambientale presso l’Università di Portsmouth, Regno Unito, ha affermato che il rischio che ciò comporta per le nazioni che si affacciano sull’Oceano Pacifico sarà probabilmente trascurabile. “Esito non a zero, ma vicino a zero“, ha detto. “L’isola del Pacifico più vicina dista circa 2000 chilometri.” Egli sostiene che un rischio maggiore è rappresentato dal mantenere l’acqua trattata in loco. “Il rischio di un altro terremoto o di un tifone che causa la perdita di un carro armato è più alto, e stanno esaurendo lo spazio.”

La radioattività si concentrerà nei pesci?

Le Nazioni come la Corea del Sud hanno espresso la preoccupazione che l’acqua trattata potrebbe avere impatti inesplorati sull’ambiente marino, e una delegazione del paese ha visitato il sito di Fukushima nel mese di maggio. L’anno scorso, l’US National Association of Marine Laboratories di Herndon, in Virginia, ha anche espresso la sua opposizione al rilascio previsto, dichiarando che c’era “una mancanza di dati scientifici adeguati e accurati a sostegno dell’affermazione giapponese della sicurezza“. Il governo filippino ha anche chiesto al Giappone di riconsiderare il rilascio dell’acqua nel Pacifico.

“Le persone che promuovono questo progresso – il trattamento delle acque ALPS e poi il rilascio nell’oceano – hanno dimostrato con nostra soddisfazione che sarà sicuro per la salute degli oceani e della salute umana?” chiede Robert Richmond, biologo marino presso l’Università delle Hawaii a Manoa. “La risposta è ‘no’.”

L’indagine sulla sicurezza dell’impresa

Richmond è uno dei cinque scienziati in un gruppo di consulenza al Pacific Islands Forum, un’organizzazione intergovernativa composta da 18 nazioni del Pacifico tra cui Australia, Figi, Papua Nuova Guinea e Polinesia francese. Il panel è stato convocato per consigliare se il rilascio dell’acqua trattata da Fukushima fosse sicuro sia per l’oceano che per coloro che dipendono da esso. Richmond afferma di aver esaminato tutti i dati forniti da TEPCO e dal governo giapponese, e di aver visitato il sito di Fukushima, ma ci sono ancora alcune domande senza risposta su trizio e carbonio-14.

Il trizio è un emettitore di radiazioni β – anche se debole – il che significa che emette radiazioni ionizzanti che possono danneggiare il DNA. La TEPCO afferma che le concentrazioni di trizio nell’acqua trattata rilasciano una dose di radiazioni ionizzanti inferiore a quella sperimentata da qualcuno in volo da New York a Tokyo.

Il ioaccumulo dei radionuclidi nella vita marina

Ma la pelle umana blocca parzialmente le radiazioni ionizzanti, dice Richmond. “Se mangiate qualcosa che è radioattivamente contaminato da β-emettitori, le vostre cellule all’interno vengono esposte.” TEPCO ha riportato che la pesca non è solitamente condotta in una zona entro 3 chilometri da dove il gasdotto scaricherà l’acqua. Ma Richmond teme che il trizio possa concentrarsi nella rete alimentare, poiché gli organismi più grandi mangiano quelli più piccoli contaminati. “Il concetto di diluizione come soluzione all’inquinamento ha dimostrato di essere falso“, dice Richmond. “La chimica stessa della diluizione è minata dalla biologia dell’oceano.”

Shigeyoshi Otosaka, oceanografo e chimico marino presso l’Atmospheric and Ocean Research Institute dell’Università di Tokyo, ha affermato che la forma legata organicamente del trizio potrebbe accumularsi nei pesci e negli organismi marini. Egli ha affermato che la ricerca internazionale sta studiando il potenziale di tale bioaccumulo dei radionuclidi nella vita marina, e ciò che è già accaduto nelle acque intorno a Fukushima dopo il rilascio accidentale di acqua contaminata durante lo tsunami. “Penso che sia importante valutare l’impatto ambientale a lungo termine di questi radionuclidi“, dice Otosaka.