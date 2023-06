Il fumo degli incendi canadesi assedia gli USA: possibile miglioramento nel weekend

MeteoWeb

Il fumo degli incendi che infuriano in Canada da giorni continua ad assediare le città USA, determinando il caos per il traffico aereo e interrompendo gli eventi all’aperto. Cieli offuscati e un odore acre aleggiano sulla capitale Washington. Alcune zone della regione del medio Atlantico sono in “Code Maroon”, la categoria più alta dell’indice di qualità dell’aria (AQI). Le condizioni sono in miglioramento, e dovrebbero tornare alla normalità nel fine settimana. Oltre 111 milioni di persone negli USA sono interessate da un’allerta sulla qualità dell’aria a causa degli incendi: lo ha reso noto l’Environmental Protection Agency.