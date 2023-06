Quasi 2 milioni di galassie, quasar e stelle nei nuovi dati DESI

MeteoWeb

Quasi 2 milioni di oggetti, tra cui galassie lontane, quasar e stelle, costituiscono il primo rilascio di dati dal Lawrence Berkeley National Laboratory Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) presso il Kitt Peak National Observatory, un programma del NOIRLab della National Science Foundation. Questi dati aiuteranno i ricercatori a studiare la storia dell’espansione dell’Universo con dettagli senza precedenti ed esplorare altre aree di frontiera della ricerca astrofisica. DESI è finanziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e gestito da Berkeley Lab.

L’Universo osservabile è imponderabilmente vasto e si sta ingrandendo più velocemente. Per studiare l’energia oscura, la forza misteriosa dietro l’accelerazione dell’espansione del nostro Universo, gli scienziati stanno usando il Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) — installato presso il Kitt Peak National Observatory, che è un programma del NOIRLab di NSF — per misurare la luce di oltre 40 milioni di galassie, quasar e stelle. Quella luce indica ai ricercatori quanto è lontano un oggetto, costruendo una mappa cosmica 3D.

Oggi, la collaborazione ha rilasciato pubblicamente la sua prima cache di dati, con quasi 2 milioni di oggetti da esplorare per i ricercatori. Il monumentale set di dati proviene da 2480 esposizioni scattate in 6 mesi durante la fase di “survey validation” dell’esperimento nel 2020 e nel 2021, il periodo tra l’accensione dello strumento e l’inizio della fase scientifica ufficiale.

“Il fatto che DESI funzioni così bene e che la quantità di dati di livello scientifico necessari durante la survey validation sia paragonabile a precedenti rilevamenti del cielo completi, è un risultato monumentale,” ha affermato Nathalie Palanque-Delabrouille, co-portavoce di DESI e a scienziato presso il Berkeley Lab del Dipartimento dell’Energia, che gestisce l’esperimento. “Questa pietra miliare mostra che DESI è una fabbrica spettroscopica unica i cui dati non solo consentiranno lo studio dell’energia oscura, ma saranno anche ambiti dall’intera comunità scientifica per affrontare altri aspetti, come la materia oscura, il lensing gravitazionale e la morfologia galattica“.

Oggi la collaborazione DESI ha anche pubblicato una serie di paper connessi al rilascio anticipato dei dati, che includono le prime misurazioni di cluster di galassie, studi di oggetti rari e descrizioni dello strumento e delle operazioni di rilevamento. I nuovi documenti si basano sulla prima misurazione di DESI della scala della distanza cosmologica che è stata pubblicata ad aprile, che ha utilizzato i primi 2 mesi di dati di indagine di routine (non inclusi nel rilascio iniziale dei dati) e ha anche mostrato la capacità di DESI di raggiungere i suoi obiettivi di progettazione.

Man mano che l’Universo si espande, allunga le lunghezze d’onda della luce, rendendola più rossa, una caratteristica nota come spostamento verso il rosso. Più una galassia è lontana, maggiore è il suo spostamento verso il rosso. DESI, che è lo spettrografo per indagini multi-oggetto più potente al mondo, è specializzato nella raccolta di spostamenti verso il rosso che possono quindi essere utilizzati per risolvere alcuni dei più grandi enigmi dell’astrofisica: cos’è l’energia oscura e come è cambiata nel corso della storia dell’Universo.

Sono già emerse 2 scoperte interessanti: prove di una migrazione di massa di stelle nella galassia di Andromeda e quasar incredibilmente distanti, buchi neri supermassicci estremamente luminosi e attivi che si trovano al centro di galassie.