Gava: “160 milioni per il contrasto al consumo di suolo”

MeteoWeb

Via libera dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al fondo da 160 milioni di euro per il contrasto al consumo di suolo. Lo annuncia il viceministro Vannia Gava precisando che “con la firma al decreto interministeriale”, il Ministero ha licenziato il decreto che istituisce il Fondo per il contrasto al consumo di suolo e ora il provvedimento è alla firma del Ministero delle Infrastrutture e a quello delle Finanze. “Stanziamo 160milioni di euro per cinque anni alle Regioni e Province autonome italiane per finanziare interventi di rinaturalizzazione di ambienti degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano – spiega Gava – La misura, attraverso l’incremento degli spazi verdi, ha lo scopo di aumentare la sensibilità e l’attenzione verso la tutela del suolo per arrestarne il consumo. Proteggiamo l’ambiente e miglioriamo il benessere ambientale dei nostri luoghi”.