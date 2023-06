Ghepardi: il programma intercontinentale per la loro conservazione ha avuto una battuta di arresto

MeteoWeb

In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature, si esamina come il primo programma intercontinentale di introduzione dei ghepardi ha subito una battuta d’arresto lo scorso mese di maggio, quando è emerso che tre animali trasferiti e tre dei loro cuccioli erano morti nell’arco di otto mesi. Gli scienziati e i funzionari dietro il progetto di conservazione da 500 milioni di rupie (6 milioni di dollari), che è stato lanciato con grande clamore e il sostegno del primo ministro indiano Narendra Modi, dicono che porteranno avanti il progetto. Ma diversi scienziati indipendenti si chiedono se questo sia saggio e la fattibilità a lungo termine del progetto.

Le autorità hanno espresso preoccupazione per il fatto che lo spazio riservato in India ai ghepardi è troppo piccolo per la popolazione stimata, e non sono sicuri che sia stato fatto abbastanza per preparare o indagare come le comunità agricole vicine reagiranno agli animali. “Con tutto quello che sappiamo sui ghepardi in questo mondo, sembra che abbia avuto una battuta di arresto“, ha dichiarato Florian Weise, un biologo indipendente della fauna selvatica a Berlino, che ha trasferito ghepardi tra diversi parchi in Namibia per otto anni.

Il progetto Cheetah per l’introduzione dei ghepardi

Un obiettivo del Progetto Cheetah è quello di contribuire alla conservazione del ghepardo sudafricano (Acinonyx jubatus jubatus). Solo 6.517 ghepardi rimangono allo stato selvatico, secondo l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le popolazioni di ghepardi sono state trasferite in riserve semi-gestite in Sud Africa (questi animali non sono inclusi nel numero degli esemplari “selvaggi“), ma gli ambientalisti dicono che non esistono habitat sicuri per i ghepardi. Il progetto indiano è un tentativo di risolvere questo problema. Il paese un tempo ospitava la propria popolazione della sottospecie asiatica (A. jubatus venaticus), oggi gravemente minacciata e presente solo in Iran.



Il Progetto Cheetah è stato lanciato ufficialmente lo scorso settembre, quando 8 ghepardi africani sono stati trasferiti dalla Namibia all’India; altri 12 sono stati poi trasferiti dal Sudafrica a febbraio. Gli ufficiali del progetto ne hanno rilasciati sette nel Kuno National Park, un’area di 748 chilometri quadrati non recintata che un tempo ospitava ghepardi ed ora è abitata da leopardi (Panthera pardus).

Le morti dei ghepardi

Ma alla fine di maggio, tre dei ghepardi Kuno e tre cuccioli appena nati erano morti. La morte dei tre ghepardi adulti non è stata inaspettata dato l’elevato stress del trasferimento, ha dichiarato Adrian Tordiffe, un veterinario presso l’Università di Pretoria in Sud Africa, e un consulente per il progetto indiano Cheetah. Infatti, il piano d’azione del progetto Cheetah rileva che solo il 50% degli animali dovrebbe sopravvivere. “Il fatto che abbiamo avuto più morti che si verificano in un breve lasso di tempo non è insolito nel senso che è il periodo ad alto rischio,” ha affermato Tordiffe. “Una volta che le cose si stabilizzano, si stabilizzano.”

Due morirono per problemi organici e un terzo morì in un violento incontro di accoppiamento. Ma le morti dei cuccioli di ghepardo sono più sconcertanti, ha dichiarato Bettina Wachter, biologa del Cheetah Research Project, con sede a Berlino. I cuccioli di ghepardo in luoghi come il Serengeti hanno solo un tasso di sopravvivenza del 10% a causa della predazione da parte dei leoni (Panthera leo) e delle iene maculate (Crocuta crocuta). Ma nelle riserve protette in Namibia, dove ci sono pochi predatori, il loro tasso di sopravvivenza è dell’80%, ha spiegato la Wachter e ha aggiunto che, in Kuno, che ha pochi predatori, si aspetterebbe un tasso di sopravvivenza più alto.

Un piano di azione per salvarli

Tordiffe è stato anche sorpreso dalle morti: “Non mi aspettavo che questi cuccioli soccombessero dato il tipo di circostanze in cui venivano tenuti“, ha dichiarato. Il dipartimento forestale del Madhya Pradesh, che gestisce Kuno e sta implementando il Progetto Cheetah, ha detto che i cuccioli sono morti per malnutrizione e per debolezza.

I ghepardi translocalizzati in Africa meridionale esplorano migliaia di chilometri quadrati nei primi 6-12 mesi dopo il rilascio, ha spiegato Weise. “Immaginate che io vi tranquillizzi, e vi rilasci in Antartide, e vi svegliate in un posto che non conoscete. Ogni mammifero intelligente inizierà a guardarsi intorno. Abbiamo avuto registrazioni di singoli animali che si muovevano tra i 40 e i 70 chilometri in una notte.”

Il piano d’azione originariamente suggerito che gli animali sarebbero limitati al parco, ma Gopal ha dichiarato che il progetto si sta preparando per gli animali che sono monitorati. Nelle prossime settimane, gli scienziati del governo utilizzeranno il telerilevamento per studiare i 6.800 chilometri quadrati del parco e i suoi dintorni per trovare potenziali siti di conflitto uomo-ghepardo. “Il dipartimento forestale deve creare un programma di gestione della comunità in modo che gli abitanti dei villaggi siano ricompensati finanziariamente per la protezione del ghepardo“, ha dichiarato Gopal. “Non è una novità per l’India“, aggiunge. “Ci occupiamo di tigri da 50 anni.” Una volta completata l’analisi delle minacce a livello paesaggistico, altri sette ghepardi potrebbero essere rilasciati entro la fine di questo mese di giugno.