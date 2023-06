Un Doodle per Giacomo Leopardi: Google celebra uno dei più grandi poeti italiani

MeteoWeb

Il Doodle di Google di oggi celebra la nascita di Giacomo Leopardi, poeta, filosofo e intellettuale italiano. Il mondo lo considera uno dei più grandi poeti italiani dell’Ottocento. Leopardi è nato il 29 giugno nel 1798 a Recanati. E’ stato fin da giovane un avido lettore, che amava passare il tempo nella biblioteca del padre. E’ divenuto fluente in latino, greco antico ed ebraico durante questo periodo, che ha posto le basi che gli hanno consentito di diventare un filologo, uno studioso di storia e sviluppo delle lingue. Ha tradotto diversi classici latini e greci.

Leopardi si è innamorato delle idee dell’Illuminismo, un movimento filosofico che promuoveva la ragione e la logica rispetto alla superstizione. A 14 anni ha scritto “Pompeo in Egitto“, che criticava una delle figure più potenti di Roma. Negli anni successivi ha scritto varie opere filologiche e poesie come “L’appressamento della morte“, “Inno a Nettuno” e “Le rimembranze“. Ha trascorso il resto della sua carriera creando poesie liriche, tra cui “Canti“. La sua scrittura ha spesso esplorato il patriottismo, l’amore non corrisposto e profonde riflessioni sull’esistenza umana, rendendolo un precursore dell’esistenzialismo. Uno dei suoi ultimi pezzi letterari è “Operette morali”, una raccolta di spiritosi saggi filosofici scritti in stile ironico.