Maltempo, a Marradi oltre 100 frane: si calcolano i danni

Sopralluogo oggi a Marradi (Firenze) del presidente della Toscana Eugenio Giani per i danni causati dal recente maltempo. “Siamo nel capoluogo della Romagna Toscana – spiega Giani -. Con me il sindaco Tommaso Triberti: sta facendo un lavoro incredibile con i suoi uffici tecnici, stanno censendo le strade” e i “danni con le frane”: sono “più di 100 frane che interrompono la viabilità. Parliamo della Toscana diffusa, dobbiamo rivalorizzarla ma questa è una botta incredibile. Ora – ha proseguito Giani – incontreremo le imprese, con Triberti, con gli altri sindaci di Firenzuola e Palazzuolo cercheremo di far il lavoro di censire gli interventi, presentarli al governo, ricostruire. La Toscana ha bisogno della sua Romagna toscana”.