Giappone, Fukushima: condotto primo test per rilascio in mare acque radioattive

La Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), colosso energetico nazionale e gestore della centrale nucleare di Fukushima, che è stata protagonista del grave disastro del 2011, classificato come di livello 7 della scala INES, dovuto al terremoto e il conseguente maremoto del Tōhoku, cioè il livello di gravità massima degli incidenti nucleari, ha dato la notizia in un comunicato di aver testato le attrezzature che verranno impiegate nelle operazioni di rilascio in mare delle acque radioattive, usate fino ad oggi per il raffreddamento delle barre di combustibile nucleare della centrale. I lavori verranno avviati ad inizio estate.

Nel test iniziale è stata utilizzata sia acqua dolce che acqua di mare, per essere certi del corretto funzionamento della pompa e della valvola di isolamento, ed è stata posta particolare attenzione alla installazione delle apparecchiature di verificare del livello di radioattività dell’acqua rilasciata, che dovrà rientrare negli standard di sicurezza fissati dalle autorità.