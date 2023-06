Giappone, realizzato il primo satellite in legno: sarà lanciato nel 2024

MeteoWeb

Un satellite in legno per eliminare le particelle metalliche dovute al rientro in atmosfera. È quanto ha realizzato l’Università di Kyoto, in stretta collaborazione con la Sumitomo Forestry Co. e Kuroda Kobo, laboratorio di lavorazione del legno di Otsu, specializzato nel restauro di beni culturali di interesse nazionale. Gli enti hanno annunciato di essere nella fase conclusiva dell’assemblaggio del primo micro-satellite in legno al mondo, che sarà costruito utilizzando le tradizionali tecniche di carpenteria giapponese.

Il satellite è costituito principalmente da un cubo di 10 centimetri quadrati e, secondo i requisiti standard previsti dalla NASA, può avere un margine di errore di soli 0,01 millimetri. Utilizzando il legno di magnolia giapponese per costruire il corpo del satellite, il team giapponese mira a ridurre il numero di particelle metalliche generate quando il satellite brucia rientrando nell’atmosfera, riducendo così il suo impatto sull’ambiente.

Il satellite sarà completato entro la fine del mese e il lancio in orbita è previsto dagli Stati Uniti nel marzo 2024.