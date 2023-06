Giornata degli oceani, Barange (FAO): “gli alimenti acquatici sono una grande opportunità”

MeteoWeb

Manuel Barange, Direttore della Divisione Pesca e Acquacoltura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ritiene che l’oceano è fondamentale per la sicurezza alimentare globale, per il sostentamento di oltre 600 milioni di persone e per la trasformazione dei sistemi agroalimentari. Barange, uno scienziato marino molto conosciuto nel suo settore, si sta adoperando, tra le altre iniziative, per aiutare i Paesi a guidare una trasformazione blu per espandere in modo sostenibile i sistemi alimentari acquatici a beneficio sia delle persone che del pianeta, senza lasciare indietro nessuno.

Nella Giornata Mondiale degli Oceani, ha chiarito cosa cosa significhi avviare la Trasformazione Blu, perché sia importante l’oceano e come i cibi acquatici siano una delle maggiori opportunità per combattere la fame e persino il cambiamento climatico. Lo scienziato chiarisce che l’oceano è essenziale per un clima stabile, poiché assorbe un quarto delle emissioni di carbonio che emettiamo e il 90% del calore che produciamo. Inoltre, occupa tre quarti del pianeta e il 90% dello spazio abitabile per qualsiasi animale o pianta.

“Il Giorno degli oceani diventa il giorno dell’uomo”

Barange sottolinea: “francamente, posso dire che non c’è un solo problema che abbiamo oggi, che sia il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare o la povertà, che possa essere risolto senza considerare l’oceano come parte della soluzione“. Barange intende far comprendere alla popolazione che l’oceano non è un acquario, non va solo ammirato nella sua bellezza, ma è anche il luogo in cui noi esseri umani possiamo ottenere il nostro cibo e i nostri mezzi di sostentamento: “Siamo parte dell’oceano, non siamo separati dall’oceano. Il giorno dell’oceano diventa il nostro giorno, il giorno dell’uomo. Il giorno in cui cerchiamo soluzioni“, aggiunge. Per questa missione, l’esperto ricorda che la FAO è stata creata in un’epoca in cui il 70% del mondo viveva in povertà e l’opinione scientifica era che non fosse possibile nutrire 3 miliardi di persone.

La popolazione di sette miliardi e mezzo di persone è destinata ad arrivare ai 10 miliardi in futuro. “Tutto ciò che affronta questa sfida è un’opportunità. E gli alimenti acquatici rappresentano un’opportunità enorme. Non solo per il volume della produzione, ma anche per la composizione nutrizionale degli alimenti acquatici, essenziali soprattutto per i bambini e le donne in età riproduttiva“. Il termine alimenti acquatici si riferisce alle 3000 specie diverse di pesci, molluschi, crostacei e alghe che catturiamo e alle oltre 650 specie che coltiviamo.

L’andamento dell’acquacoltura negli ultimi anni

Lo scienziato ricorda che si tratta di un’enorme biodiversità che offre eccezionali opportunità alimentari a lungo termine e soluzioni rinnovabili, ma va amministrata con efficienza. Inoltre, la coltivazione di molte di queste specie ha un impatto ambientale molto più basso rispetto ai sistemi di produzione animale terrestri. Barange chiarisce che, mentre la domanda di alimenti acquatici è cresciuta a livello globale, a un ritmo doppio rispetto alla crescita della popolazione, è sbagliato pensare che sia cresciuta anche la pressione sugli oceani e quindi sulla pesca di cattura: “Non è così. La pesca globale è rimasta incredibilmente stabile a livello mondiale negli ultimi 30 anni. Come possiamo quindi soddisfare questa domanda supplementare? L’acquacoltura. L’acquacoltura è stato il sistema di produzione alimentare che ha registrato la crescita più rapida negli ultimi cinque decenni, passando da una produttività praticamente nulla tre o quattro decenni fa a una produttività praticamente uguale a quella della pesca di cattura“, spiega.

Per Barange, anche se la pesca eccessiva continua a rappresentare una grande sfida per il nostro oceano e per i suoi alimenti acquatici, in molti Paesi sono stati compiuti progressi significativi e ora ci sono più strumenti, informazioni e politiche per affrontarla rispetto al passato: “Contrariamente alla maggior parte delle risorse che coltiviamo per il cibo, i pesci si muovono liberamente. Non hanno confini. Non hanno passaporti. E i cambiamenti climatici stanno causando cambiamenti nella loro distribuzione, facendoli spostare verso i poli. Sta anche cambiando la loro produttività. Sta cambiando la stagionalità. E questo ha importanti implicazioni su tutta la catena del valore“, sottolinea il responsabile FAO per la pesca e l’acquacoltura.

Le misure contro il cambiamento climatico

“Quindi, per affrontare il cambiamento climatico nel contesto della sicurezza alimentare, dobbiamo assicurarci di adattarci e di fare in modo che i nostri adattamenti non siano solo un meccanismo di coping, ma una parte della soluzione a lungo termine“, sottolinea Barange. “L’adattamento deve riguardare sia la pesca che l’acquacoltura. Ciò include il cambiamento del funzionamento delle istituzioni, dei pescatori, dei mercati e dei consumatori e la disponibilità di innovazioni tecnologiche nei casi in cui ciò sia possibile“.

Barange sottolinea che la crescita esponenziale dell’acquacoltura è un esempio dell’enorme trasformazione avvenuta nel settore, guidata dall’innovazione del settore privato. “Il primo passo è continuare a sviluppare in modo sostenibile l’acquacoltura. Prevediamo che l’acquacoltura crescerà di circa il 22% da qui alla fine di questo decennio. Ma anche questo non sarà sufficiente a nutrire una popolazione in crescita. Dobbiamo quindi sostenere i Paesi a sviluppare l’acquacoltura in modo più efficace“.

La Trasformazione Blu della FAO

Il secondo obiettivo, aggiunge, è assicurarsi che tutte le attività di pesca siano gestite in modo efficace: ‘‘Può sembrare semplice da capire, ma il 50% del pesce presente sui mercati proviene da specie gestite scientificamente, mentre il restante 50% non ha questo livello. Il 50% che è gestito si sta sempre più ricostituendo ed è sostenibile, gli altri non lo sono. Quindi, se diciamo di mettere tutto sotto una gestione efficace è perché sappiamo che questo rende la pesca sostenibile a lungo termine“.

Il terzo obiettivo della visione della Trasformazione Blu della FAO è sviluppare le catene di valore degli alimenti acquatici, il che significa ridurre le perdite e gli sprechi, facilitare l’accesso dei prodotti ai mercati regionali e globali, sensibilizzare i consumatori sul valore degli alimenti acquatici e inserire gli alimenti acquatici nelle strategie nutrizionali nazionali. La FAO lavora molto intensamente con i Paesi per attuare questa trasformazione. Ad esempio, per quanto riguarda l’acquacoltura, di recente è stato raggiunto un accordo sulle linee guida per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura con i membri della FAO, fornendo un contesto normativo per una crescita dell’acquacoltura che sia sostenibile e duratura.