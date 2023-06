Giornata mondiale del vento: l’importanza dell’energia eolica

MeteoWeb

La Giornata Mondiale del Vento (World Wind Day o Global Wind Day) è un evento mondiale che cade il 15 giugno di ogni anno. È una giornata che ha lo scopo di attirare l’attenzione sul vento e sull’energia eolica, sulle possibilità che offrono per rimodellare i nostri sistemi energetici, decarbonizzare le nostre economie e stimolare l’occupazione e la crescita.

La storia

Il primo Wind Day è stato organizzato nel 2007 dalla European Wind Energy Association (EWEA). Nel 2009, la European Wind Energy Association (WindEurope) e il Global Wind Energy Council hanno collaborato per rendere il Wind Day un evento globale. La giornata riconosce il potere del vento e aumenta la consapevolezza del suo potenziale come risorsa sostenibile.

Lo scopo degli organizzatori era informare il pubblico, i decisori e le parti interessate sui vantaggi dell’energia eolica e sul suo potenziale per affrontare le sfide del cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il significato della giornata mondiale del vento

L’energia eolica è una fonte di energia rinnovabile che utilizza la forza del vento per generare elettricità. A differenza dei combustibili fossili, l’energia eolica non esaurisce le risorse naturali e ha un impatto ambientale minimo. L’energia eolica promuove lo sviluppo sostenibile fornendo una fonte di elettricità pulita e affidabile. Aiuta a diversificare il mix energetico, a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ea migliorare la sicurezza energetica. Oggi l’energia eolica è una tecnologia matura e mainstream e uno dei settori industriali in più rapida crescita al mondo.