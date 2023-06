Giornata mondiale della desertificazione, Pichetto: “L’Italia si impegna a vincere la sfida della siccità”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto in occasione della “Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità” istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1994, ha dichiarato: “L’Italia è impegnata a vincere la sfida contro la siccità e la desertificazione, in un contesto di cambiamento climatico che mette a rischio i sistemi naturali, incidendo negativamente sulle prospettive di crescita del Paese“. Secondo Pichetto “il contesto complesso incide sulla crescita del Paese. Il tema chiave è l’efficienza della gestione idrica. Dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici avremo il quadro di azioni necessarie“.

“Il governo – spiega Pichetto – lavora fin dal suo insediamento sul tema chiave dell’efficienza nella gestione idrica: sta rafforzando la governance di contrasto ai fenomeni siccitosi, come base per nuovi strumenti operativi sul territorio e per lo sviluppo delle migliori pratiche“.

“Il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici – continua Pichetto – “ormai in dirittura d’arrivo, aggiornerà il quadro di azioni necessarie a contenere questi fenomeni. L‘Italia sta anche intensificando la sua cooperazione internazionale, con importanti progetti di contrasto alla desertificazione in Africa, in particolare nel Sahel“.