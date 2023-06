BeatPlasticPollution: domani è la Giornata Mondiale dell’Ambiente

MeteoWeb

Domani 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente, che la Costituzione italiana tutela con gli articoli 9 e 117 in quanto “paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione“, e che comprende Terra, acqua, aria. Il tema della Giornata 2023, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972, in occasione della Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano, è il “ripristino degli ecosistemi” con l’obiettivo di “prevenire, fermare e invertire i danni inflitti al Pianeta“, cercando dunque di “passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione“. Un’iniziativa che durerà tutto il prossimo decennio, anche se per quest’anno l’opera di sensibilizzazione sarà incentrata a comprendere e ad approfondire le soluzioni alla crisi provocata dall’inquinamento da plastica (#BeatPlasticPollution) per un futuro amico dell’ambiente che va verso un’economia circolare e nel quale ognuno può fare la sua parte.

La giornata offre l’opportunità di riflettere sulle questioni ambientali e di promuovere azioni concrete, con la consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità anche e soprattutto verso le generazioni future.