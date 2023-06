Da domani le Giornate Europee dell’Archeologia, tanti eventi in Italia

MeteoWeb

“Anche quest’anno l’Archeoclub d’Italia aps ha aderito alle Giornate Europee dell’Archeologia attraverso le iniziative culturali delle proprie Sedi locali, sparse e radicate in tutto il territorio nazionale. Le Giornate, in Europa sono gestite dal francese “Institut national de recherches archéologiques préventives” e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 verranno messe in campo tantissime attività con al centro il patrimonio archeologico dei nostri territori, che verrà promosso alla conoscenza attraverso conferenze, mostre, visite guidate e tante altre tipologie di eventi che coinvolgeranno il più vasto pubblico. Sono state tante le Sedi locali dell’Archeoclub d’Italia che hanno risposto all’invito del Presidente Nazionale dott. Rosario Santanastasio di condividere nei propri territori questa importante iniziativa europea, in cui l’Italia, per la consistenza e per la varietà delle sue testimonianze archeologiche, storiche e artistiche, ha tanto da promuovere da far conoscere e apprezzare“: lo ha annunciato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia e Referente Giornate Europee dell’Archeologia per Archeoclub d’Italia.

Qui gli eventi

https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-it/Italia/

Qui gli eventi targati Archeoclub d’Italia Giornate Europee Archeologia – Archeoclub d’Italia

http://archeoclubitalia.org/